İlmekleriyle doğaya can veriyorlar

Gaziemir Belediyesi’nin desteğiyle kurulan Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar poşet kullanımını azaltmak, çevre kirliliğinin önüne geçmek için file torba örüyor. Üretilen filelerin satışı yapılarak kadınların ev ekonomilerine katkı sağlanacak

Gaziemir Belediyesi ile İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun (İSTÖP) işbirliğiyle hayata geçirilen Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi özel bir çalışmayı hayata geçirdi. Doğanın korunması amacıyla poşet torba kullanımının önüne geçmek isteyen kooperatif üyesi kadınlar alışveriş filesi örüyor. Kooperatif binasında düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’un eşi Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Birsen Şenol ile Belediye Meclis Üyeleri Elif Becek ile Fatma Tınastepe de destek veriyor. Poşet kullanımını azaltarak doğayı korumayı amaçlayan çalışma kapsamında kadınların ördüğü filelerin satışı yapılarak ev ekonomilerine katkı sağlanacak.

Üretmenin mutluluğu

Cumhuriyet Semt Evleri’nde verilen kurslar, seminerler ve eğitimlerle kadınlar üretime yönlendirilerek sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif bireyler olmaları sağlayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Kadın Kooperatifi ile kadınların ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmalarını sağlıyor. Ev kadınlarını meslek sahibi yaparak üretim sürecine ve ekonomik hayata dahil etmek amacıyla hayata geçirilen kooperatifte düzenlenen eğitimlerle kadınların uzmanlaşması sağlanıyor. Anahtarlık, biblo, takı, sabun, yastık, giyim eşyası, nikâh şekeri başta olmak üzere her türlü el işi ürünlerin üretiminin yapılacağı kooperatifin hedefi kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünleri yurtiçi ve yurt dışında tüketiciyle buluşturmak.

Doğanın korunması amacıyla file ören kadınlara duyarlılıkları için teşekkür eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, “Organik oyuncak atölyemizde ve Cumhuriyet Semt Evlerimizde kadınlarımızın ürettiği ürünleri kooperatifimiz aracılığıyla satılması sağlıyoruz. Bu şekilde kadınlarımızı üretime dahil ederek ev ekonomilerine katkı koymalarına aracı oluyoruz. Aynı zamanda onların sosyalleşmelerine de katkı sunuyoruz” diye konuştu.