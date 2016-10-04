"SINIFLARDAKİ MEVCUT ARTACAK"

Haber Kaynağı: DHA

Atatürk Mahallesi Yavuz Caddesi'ndeki İsmet Sezgin İlkokulu önünde bugün saat 13.00 sıralarında toplanan bir grup veli, ilkokulun, yakındaki Batı Anadolu Çimento Ortaokulu'nun binasına taşınması yönünde karar alındığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. İmza toplayan veliler adına konuşan Şerike Sakin, "Okulumuzu hem iyi imkanlar sunması hem de önceki yıllarda gösterdiği başarılarından dolayı tercih ettik. Fakat kısa süre önce, yakındaki bir başka okulun öğrencilerinin buraya, buradaki okulun öğrencilerinin de boşaltılan okula taşınacağını öğrendik. Bu bütün velileri çok üzdü. Çünkü okulumuzun fiziki olanakları, yıllardır velilerin ve okul aile birliğinin çalışmalarıyla iyileştirildi. Sınıflarımız, tuvaletlerimiz bakımlı ve tertemiz. Bizler sınıfları öğrencilere okulu sevdiren bir hale getirdik. Şimdi tüm bu emeklerimizi geride bırakıp fiziki olarak alt yapısı çok da iyi olmayan bir okula gitmemiz söz konusu. Bunun gerçek olduğuna inanamadık. İmza topladık ve dilekçe hazırladık böyle bir değişikliğin yapılmasını istemiyoruz" dedi.İsmet Sezgin İlkokulu'nun küçük öğrencilere göre inşa edildiğini söyleyen Sakin, "Burası 610 öğrenciye sahip bir okul. Diğer binanın fiziki yapısına baktığımızda 610 öğrencinin tekli eğitimle bu okula gitmesi durumunda sınıf mevcutları şu an 24'ken 45'e çıkacak. Öğrencilerimizin öğretmenleri değişecek. Birinci sınıf öğrencileri yeni yeni okula alışıyor, şimdi öğretmen ve bina değişimi olursa okula uyum süreci olumsuz etkilenecek, psikolojileri bozulacak. Ayrıca, burası ilkokul olarak inşa edilmiş, diğer okul yüksek katlı. Bu minik öğrencilere o okulun fiziki yapısı çok da uygun değil. Burada bireysel sıralarda oturuyorlar kendilerini çok daha iyi ifade ediyorlar. Akıllı tahtalarla eğitime başladılar çok güzel bir şans ama bu şans ellerinden alınacak. Diğer okuldaki fiziki koşulların düzeltilmesini bizler de istiyoruz, biz bu mahallenin insanıyız. Bizim çocuğumuz ortaokul çağına geldiğinde o okula gidecek. Tabii ki o okulun da güzel bir hale gelmesini istiyoruz ama bunun yolu bu değil. Bizler nasıl fedakarlık yapıp okulumuzu güzelleştirdiysek, o okulda da aynı şeyler yapılabilir. Okulumuzun değişeceği yönünde bir yazı gönderilmiş ve resmi yazının geldiği belirtiliyor" diye konuştu.Veliler eylemin ardından hazırladıkları dilekçeyi Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verdi.