İnce'den Başkan Kocaoğlu'na ziyaret

CUMHURİYET Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum öncesinde 'hayır' mitingi için İzmir'e geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda partililere seslenecek olan İnce, miting öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve CHP İzmir İl Başkanı Ali Asuman Güven'in de eşlik ettiği ziyarette konuşan İnce, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi düzenledikleri mitinglerle halka neden 'hayır' demeleri gerektiğini anlattıklarını belirtti. Meydanlarda 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin içeriği ile ilgili tartışmaların olmadığına değinen İnce, "Neden 'evet' dememiz gerektiğini kimse anlatmıyor. Oysa biz meydanlarda neden 'hayır' dememiz gerektiğini anlatıyoruz. 'Evet' denildiğinde milletin başına neler geleceğini, kanunların yerine Cumhurbaşkanı'nın kararnamelerinin yer alacağını, Cumhurbaşkanı'nın 6 ay süreyle olağanüstü hal ilan etme yetkisi verileceğini, 18 yaşında milletvekili olmanın neler getireceğini anlatıyoruz" diye konuştu.



Yeni anayasa değişiklik maddelerinde, Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetme yetkisinin en çok konuşulan maddelerden biri olduğunu söyleyen İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İçerisinde 'fesih' sözcüğü geçmiyor. Doğru ama 'seçim yapıldı' diyelim. 5 yıllığına yapıldı. Cumhurbaşkanı, milletvekilleri 5 yıllığına seçildi. Aradan 8 ay geçti. Cumhurbaşkanı'nın 8 ay sonra meclisi yenileme hakkı var mı? Var. O zaman bu fesihtir. 5 yılı beklemeden, kimseye danışmadan, herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın tek başına bunu yapabiliyor. Ayrıca anayasa değişirse şu an Meclis'in yaptığı, Sayıştay'ın denetlediği 80 milyonunun bütçesini Cumhurbaşkanı tek başına yapabilecek. Meclis kabul etmese bile geçen yıla bir artış koyarak devam ettirebiliyor. Ben yeni Anayasa değişikliği teklifini milletimizin reddedeceğine inanıyorum. Tek adamlık anayasasına 'hayır' diyoruz. 'Hayır' demeliyiz. Bu maddeler tek tek anlatılsa, yüzde 1 bile 'evet' çıkmayacak."



İnce konuşmasının sonunda İzmir halkını Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak mitinge çağırdı.

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