İnce'nin mitingine helikopterle katıldı, milyonlara gül attı

Muharrem İnce'nin İzmir mitinginde havada görülen helikopter büyük dikkat çekmişti. Milyonların üzerine gül atılan helikopteri uçuran Uçuş Mühendisi Teknik Uzman Dursun Türkekul, "Cumhuriyet Atatürk’ün bize emanetidir" dedi

Burcu Özkan- Cumhuriyet ve demokrasiye gönülden bağlanmış, inanmış ve bu uğurda bedeller ödemiş Uçuş Mühendisi Teknik Uzman Dursun Türkekul, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 21 Haziran’da İzmir’de gerçekleştirdiği mitinge helikopteriyle katıldı. Tüm riskleri göğüsleyerek maddi ve manevi sorumluluğu da alarak miting alanının üstünde tur attı. Halkın üstüne gül yaprakları serpiştirdi, helikopterinin gövdesini Türk bayrağı ve Muharrem İnce’nin resimleri ile süsledi. Cumhuriyet uğruna çok büyük bedeller ödediğini söyleyen Türkekul, “Ben Cumhuriyetim için çok bedeller ödedim. 1980’de hapis yattım. Öz yegenimi bir dava da işkence de kayıp ettim. Cumhuriyet Atatürk’ün bize emanetidir. Cumhuriyet ve demokrasiyi yaşatmak için herkesin ödemesi gereken bedeller olabilir. Benim bedellerim de çok ağırdı. Vatandaş ülkenin konum açısından değerini bilmeli ve toprakların anlamını özümsemelidir. Coğrafi konum bakımından ve içindeki konum ile Türkiye irticaya açık bir yerdir. Dolayısıyla komşularımız her konuda diğer emperyalist güçler tarafından kullanılarak müslümanlık adı altında memleketi bölüp parçalamak istiyorlar. Buna izin vermemek bizim elimizdedir. O yüzden sevgimi, ilgimi ve bağlılığımı İzmirlilerle paylaştım” dedi.

“Türkiye’nin başbakanlarını ben uçurdum”

Türkiye’deki birçok başbakanın uçuşunu gerekleştirdiğini dile getiren Dursun Türkekul, “Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Tugut Özal ve Alparaslan Türkeş..., Tüm bu isimlerin arasındaydım yıllarca. Hepsiyle görev yaptım, uçurdum, hepsini yakından tanıma fırsatı buldum.Onlarla beraber çalışırken de üst düzey memleketin iç ve dış sorunları hakkında deneyimli kültür ve birikime sahip oldum. Silahlı kuvvetlerden ayrıldıktan sonra tabii ki özümde bulunan devrimci ruhumunda etkisiyle kendimi partime adadım ve 1995 yılında partiye kaydımı yaptırdım. 95 ve şuana kadar bir fiil aktif ve risk alarak, dalkavukluk yapmadan, maddi manevi beklenti peşinde olmadan, canım ve kanım pahasına, memleketimin, Atatürk’ümün ilkelerini yaşatmak için varım ve var olmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Benim hakkım yendi

CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili aday adayı olan Türkekul, milletvekili olarak seçilememesinin nedenini şu sözlerle açıkladı: “Şuan da partimde bir yere gelememiş olmamın nedeni, beklenti ve insanlara yaranmak için dalkavukuk, makam, merhale ve para peşinde koşmamış olmamdır. Ben dışarda savaşıyorum. Sokakta savaşıyorum, halkın içindeyim. Referandumdan önce tüm ilçelerdeki muhtarlar, özel sektör dahil, kahvehaneler ve SSK’lar, hepsini ziyaret ettim ama ne yazıkki erken seçim kararından dolayı yetki halktan alınıp Ankara’da merkeze verilmesiyle bazı isimler milletvekilliğine yazılıp geçildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun şu sözleri söylediğini kulaklarımla duydum: ‘Bize bundan sonra devrimci, sokakta savaş veren, koltuk kavgası olmayan, davasına inanmış savaşçı mlltvekilleri belediye başkanları var demişti. Bende bu sözleri duyunca çok umutlanmıştım. Çünkü beni tarif etmişti. Ama mamafi yetki kendisine geçince bu tasvirlerin tersi vekillere yer verildi. Sessiz, kendisini ispatlamamış partiye de çok zarar vermeyecek, genel bakan ve yardımcılarının sözlerini uygulayan ve bu sözlerin dışına pek çıkmayan bu tür insanları listeye koydular. Bu konuda halkta burada küskün. Çünkü halkın adamını da yazmadılar. Benim hakkım yendi”

Partiye değil cumhuriyete hayranım

Kendisi için her daim Atatürk’ün partisinin kalıcı olduğunu ve sonsuza kadar böyle olacağını vurgulayan Türkekul, “Ben partideki isimlere değil, Cumhuriyet’in kendisine hayranım. Benim için parti başkanı olacaksa da bu gerçekten Cumhuriyet için savaşan ve Atatürk ilkelerinden şaşmayan biri olmalıdır. Ben Cumhuriyetçiyim. Ben insanlara değil cumhuriyete bağlıyım. Benim için her daim Atatürk'ün partisi kalıcıdır. Benim gönülden bağlılığımı gören halkta elbet birgün bunu farkedecektir. Ben çocukluğumdan beri cumhuriyet için savaş veriyorum. Mesela Mitingte bu uçuşu niye yaptım ? Benim eşim doktor, kendim belirli düzeyde eğitim almış uluslararası diploma sahibi bir uçuş mühendisiyim. Kendini hayata karşı ispat etmiş biri olarak böyle bir uçuşu niye yapmış olabilirim diye düşündünüz mü? Bu sorunun tek bir cevabı var o da Cumhuriyet sevdamdır. Tüm maddi manevi yükümlülükleri üzerime alarak herşeye karşı bir duruş sergiledim ve milyonlara çiçek yaprakları serptim. Orada yaşadığım gurur benim herşeyimdi. Eşim milyonların arasında beni seyrederken mutluluktan ve gururdan gözleri doldu. Evlatlarım benim ile gurur duyuyor. Bunlarda bana gani gani yetiyor” dedi.

Demokrasi için işsiz kaldım



Mesleğinden dolayı değil ama düşüncelerinden dolayı uzun dönem hapis yattığını söyleyen Türkekul, “Miting alanında vatandaşın coşkusuna coşku katabilmek, cumhuriyet ayaktadır ve devam edecek şevkini aşılamak için helikopterle yukardaydım. Şuanda hükümet beni hapsedebilir bir yolunu bulup ama ben riskleri görmüyorum. Bu hükümetin risklerini de hayatım boyunca yaşadım hem ailemde hem de kendim yaşadım. 80 yıllarında hapis yattım. İşsiz kaldım yıllarca ama bunların hiçbiri mesleğimden dolayı değildi, fikirlerimden dolayıydı. Benim damarlarımda asil Türk kanı dolaşıyor, devrimci, Atatürkçü ilkelerle çıktığım bu yolda Cumhuriyet kazanıncaya kadar savaşacağım” şeklinde söyledi.

İzmir’i bana verseniz istemem



‘Bülent Ecevit’in hükümeti Atatürk’ün hükümetidir’ diyen Uçuş Mühendisi Dursun Türkek, “Ecevit, Atatürk ilkelerinden taviz vermedi. Milliyetçiliği Kıbrıs’taki 5 parmak dağlarına yazdı. Burdaki sahteciler gibi duvarlara yazmadı. Bunlar unutulmamalı. Bende şuan Muharrem beyle aynı yaştayım. Benim de ses getirmem lazım. Cumhuriyet’e bağlılığım görülmeli ve bu bağlılık milletin içine nüfuz etmelidir. İşte o mitingteki uçuşum bunun için bir sestir. Millet apartman, daire alıyor ben bir helikopter kiralıyorum çıkıyorum . İzmir'İi bana verseniz istemem ama önceki günki olay o kadar hazi gurur ve zevk vermiştir ki bana. Benim çocuklarıma bahşedeceğim ev, araba mal mülk onları kötüye sevk edecek ama onlara yaşattığım bu gurur ve Atatürk ilkelerine olan bağlılıkları ve babalarının özgeçmişi evlatlarıma yetecektir. ” ifadelerini kullandı.