İncir Evi, Ekoloji Fuarı'nda

İZMİR'de düzenlenen 8. Ekoloji İzmir Fuarı'na katılan İncir Evi, organik kuru kayısı, çam fıstığı, kuru incir gibi ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl 'Gurme İzmir' başlığı ile organize edilen 8. Ekoloji İzmir Fuarı, 25 il ve 3 ülkeden toplam 124 katılımcıyı ziyaretçilerle buluşturuyor. İzmir’de işlenen ürünleri iç ve dış pazara sunan Şentaş firmasının yurt içindeki satış noktası olan İncir Evi de fuardaki yerini aldı. Butik incir satış mağazası olarak dikkat çeken İncir Evi, tamamı organik olduğu belirtilen kuru kayısı, çam fıstığı, kuru incir gibi ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.





Ekoloji Fuarı'nın bir İzmir markası olması gerektiğini belirten İncir Evi Yönetim Kurulu Üyesi Temel Aycan Şen, "Her zaman ticaret ve ekonominin İstanbul’da toplanmasından şikayet ediyoruz. Oysa bu organik ürünlerin neredeyse tamamının yetiştiği yer Ege Bölgesi. Yıllardır organik üretimin ve bunların ihracatının merkezi bizim bölgemiz. O nedenle bu fuarı önemsiyor be emeği geçenleri kutluyoruz. İzmir’in bu fuara sahip çıkması gerekiyor. Biz de bu bilinçle ilk günden beri fuarın daimi katılımcısıyız" dedi.





Şentaş olarak konvansiyonel ürünlerle çok uzun yıllardır dünya pazarlarında yer aldıklarını ve Türkiye’nin ilk organik ürün ihracatının kuru meyvelerle yapıldığını dile getiren Şen, "İlk uygulamaları İzmir ve çevresinde yapılan organik tarım, İzmir’in önder yapısıyla öncelikle İzmir’de ardından tüm Türkiye’de ve dünya pazarlarında hakettiği yeri almalı. Organik ürünlerin çeşitliliği çok fazla, bu ürünler halkımıza tanıtılmalı ve tüketici ile buluşturulmalı. Hem sağlıklı hem de doğal bir alternatif oluşturan ürünlerimize ulaşmak isteyenler İzmir Çankaya’daki merkez mağazamızdan ya da www.incirevi.com üzerinden bize ulaşabilirler. İzmir’in yanısıra Türkiye’nin her yerine ürünlerimizi kargo ile ulaştırabiliyoruz" diye konuştu.





Geçmişte İncir Evi’ni şubeleştirmeyi düşündüklerini, ancak internet üzerinden gelen siparişlerin ve memnun kalan müşterilerinin şehir dışı taleplerinin yoğunluğu nedeniyle tüm enerjilerini bu alan verdiklerini dile getiren Şen, "Birçok şehirde İncir Evi şubeleri açma fikrimiz vardı. Ancak hem internetin hem iletişimin hem de lojistik olanakların gelişmesi sayesinde bu planlarımızı biraz öteledik. Öte yandan yeni yarattığımız 'İncirim' markamız var. İncirim markasıyla farklı şehirlerde ve sanal markette ürünlerimize ulaşılabilecek ve yine konseptimize uygun olan mağazalarda cornerlar açabileceğiz" dedi.

