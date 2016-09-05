Haber Kaynağı: DHA

Günün her saati kullanılabilen, deniz ve yeşilin birleştiği bir ortamda spor, yürüyüş, gezinti, piknik yapılabilen İnciraltı Kent Ormanı, Balçova İlçesi sınırlarında bulunuyor. 2000'li yıllara kadar moloz döküm yeri olarak kullanılan İnciraltı'ndaki yaklaşık 2 milyon metrekarelik arazi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2006 yılında başlatılan çalışmalarla bambaşka bir görünüme kavuştu. Üçkuyular İskelesi'nden Yenikale Burnu'na kadar uzanan İnciraltı Dalyanı ve ormanında İzmirliler, günün her saati Kanada kavağı, dut, akasya, salkım söğüt, gülibrişim, iğde, katalpa, palmiye, sığla, süs eriği, süs elması, akçaağaç, dişbudak, tesbih, çınar, oya, gladiçya, erguvan, sofora, çam, servi, gravilla, ıhlamur ve manolya gibi 21 bine yakın ağacın altında gezebiliyor. İzmirliler, ücretsiz otopara araçlarını bırakıp bisiklet sürebiliyor, denize girebiliyor, mangal yakabiliyor. Doğal taş, kaya ve tahtalarla oluşturulmuş dinlenme alanları, köprüler, yürüyüş yollarının da bulunduğu ormanda kuşların barındığı ve yumurtladığı sulak alan, tel örgüyle koruma altına alındı. Kültürpark'ın yaklaşık 3.5 katı büyüklüğündeki ormanda şehir yaşamının stresinden kaçıp, yeşil ve mavide huzuru bulanların uğrak noktası oldu. Kent Ormanı bahar ve yaz aylarında gelin ve damatların da fotoğraf çekimi için tercih ettiği bir mekan. Klasik gelin- damat fotoğraflarının kendilerine hitap etmediğini düşünen çiftler, ormanda ve sahil kıyısında romantik ve cesur pozlar veriyor.