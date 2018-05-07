İnciraltı'na park et, Göztepe'ye ring ile devam et

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak bölgesinde uyguladığı "Park et, devam et" sistemini 1 Haziran'dan itibaren İnciraltı-Göztepe güzergahında da başlatıyor. Araçlarını 353 araç kapasiteli İnciraltı Çınar Otoparkı’na bırakan sürücüler "ücretsiz ring" aracıyla Göztepe’ye taşınacak. Büyükşehir, otoparkın aylık abone bedelini de 120 TL'ye indirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki otopark kullanım alışkanlığını artırmak ve özel araçların yol güzergahlarına park etmelerini önlemek amacıyla Alsancak Kahramanlar Otoparkı için Alsancak bölgesinde sürdürdüğü "Park et, devam et" uygulamasını İnciraltı’nda da başlatıyor. 1 Haziran’da hayata geçirilecek uygulama kapsamında, 353 araçlık kapasitesine sahip İnciraltı Çınar Otoparkı’nın cazibesinin artırılarak Mithatpaşa Caddesi'ndeki park yoğunluğunun rahatlatılması amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, Göztepe-İnciraltı hattında başlatacağı "ücretsiz" ring seferlerinin yanısıra, Çınar Otoparkı'ndaki aylık aboneliği de 120 TL'ye d& uuml;şürdü.

İnişler ve binişlerin, Mithatpaşa Caddesi üzerinde belirlenen özel duraklarda yapılacağı, ücretsiz ring araçlarının sahil yolunda sadece, AASSM Tramvay Durağı ve Üçkuyular Feribot İskelesi'nde duracağı bildirildi. Ring araçlarından, otopark abonelik kartı veya günlük otopark fişini sürücüye gösterenler yararlanabilecek.

15 dakikada bir ücretsiz sefer

Yol kenarlarına park etmiş özel araçları otoparklara yönlendirmeyi amaçlayan uygulama kapsamında hizmete başlayan ring araçları, İnciraltı Çınar Otoparkı’ndan hareket ederek Haydar Aliyev Bulvarı’ndan Fahrettin Altay istikametine gidecek. Araçlar, Hava Eğitim Komutanlığı’nı geçince 16 Sokak’tan Mithatpaşa Caddesi’ne dönecek.

Otoparka dönüş ise Hakimiyeti Milliye İlkokulu karşısındaki 99/1 Sokak’tan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na çıkılarak gerçekleşecek.

Servisler 07.00-23.00 saatleri arasında hafta içi ve Cumartesi günleri 15 dakika, Pazar günleri ise 30 dakika arayla sefer yapacak.

Hangi duraklardan binebileceksiniz?

İnciraltı Çınar Otoparkı

16 Sokak’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Otobüs Durağı

Mithatpaşa Caddesi Depo Durağı karşısı

Fuat Göztepe Parkı

PTT Başmüdürlüğü

İş Bankası Güzelyalı Şubesi

Göztepe Otobüs Durağı

Göztepe Otobüs Durağı – Vali Konağı Otobüs Durağı arası

Göztepe Katlı Otoparkı

Susuzdede Parkı

AASSM Tramvay Durağı

Üçkuyular Feribot İskelesi

İnciraltı Çınar Otoparkı