İnciraltı'nda İzmir'in gecesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9 Eylül resepsiyonu Başkan Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu'nun ev sahipliğinde yapıldı. İnciraltı Demokrasi Meydanı'ndaki resepsiyona ilgi büyüktü. Davetliler İzmir'in kurtuluşunun 96. yıldönümü coşku ve heyecanla kutladı

İnciraltı'nda İzmir'in gecesi
11 Eylül 2018 Salı 11:47

İzmir'in kurtuluşunun 96. yıldönümü kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 9 Eylül Resepsiyonu yine büyük bir katılım ve coşkuya sahne oldu. Geceye İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve bürokratlar, üst düzey askeri yetkililer, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının temsilcileri, bilim, sanat, basın ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

İnciraltı Demokrasi Meydanı'ndaki resepsiyonun ev sahipleri Başkan Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu tüm konuklarını kapıda karşıladı. Uğur Sayın yönetimindeki Andantino Pop Caz Orkestrası eşliğinde sahne alan solistler Altuğ Dilmaç, Sedat Yüce, Yasemin Yüce ve Açelya Alan seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla geceye renk kattı. Gecenin ilk dansını da Kocaoğlu çifti başlattı. Ardından diğer davetliler donlara eşlik etti. Resepsiyonun finalinde ise coşku doruğa ulaştı. İzmir Marşı'nı söyleyen sanatçılara tüm davetliler ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Etiketler; #izmir #izmir kurtuluşu #aziz kocaoğlu
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