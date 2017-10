İnsan 4.0'a odaklanmalıyız

PERYÖN İnsan Yönetimi Derneği Türkiye Başkanı Berna Özkoç Öztınaz, 'Yeni süreçte dijitalleşme, sanayi 4.0 ve insan 4.0 gibi kavramlar bizi bekliyor. Bu yeni sürece geç kalma gibi bir lüksümüz olamaz. Eğitim politikalarının içerisine kesinlikle sanayi 4.0, dijitalleşme ve insan 4.0 gibi kavramların girmesi lazım ' dedi

Ali Budak-PERYÖN Ege Şubesi'nin bu sene 14'üncüsünü düzenlediği İnsan Yönetimi Zirvesi'nde 'Gelecek Geldi' başlığı altında düzenlenen etkinlikte dijitalleşme, sanayi 4.0 gibi kavramlar alanında uzman kişiler ve şirket yöneticileri tarafından tartışıldı. PERYÖN Ege İnsan Yönetimi Zirvesi 'Gelecek Geldi' ana temasıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde başladı. Zirve boyunca 4 panel 16 oturumda 31 konuşmacı geleceği konuşurken zirvenin açılışına katılan PERYÖN İnsan Yönetimi Derneği Türkiye Başkanı Berna Özkoç Öztınaz ile PERYÖN'ün Sanayi 4.0'daki rolünü konuştuk.





'Ege şubesi çok iyi bir işe imza attı'



Ege şubesinin yeni süreci çok iyi anladığını ve konuyu da çok iyi yerden yakaladığını söyleyen PERYÖN İnsan Yönetimi Derneği Türkiye Başkanı Berna Özkoç Öztınaz, 'Her sene yapılan etkinliğimize her yıl daha fazla katılım oluyor. Bu sene de oldukça etkili olacak. Hem katılımcı sayısı çok yüksek hem de konuşmacılar çok farklı. 'Gelecek Geldi' başlığı altında düzenlenen etkinliğimizde dijitalleşme, Sanayi 4.0 gibi yeni süreçleri alanında uzman kişiler ve şirket yöneticileri anlatacak. Ege şubesi çok iyi yerden konuyu yakaladı. Katılımcı ve konuk profilindeki çeşitliliğe dikkat ettiğimizde sadece Ege'nin değil bütün Türkiye'nin temsil edildiğini görüyoruz. Ege şube çok iyi bir işe imza attı' dedi.



Yeni süreç için gerekli adımlar atılmalı



Sanayi 4.0 konusunda gerekli adımların sanayiciler tarafından da atılmadığı eleştirileri hakkında konuşan Öztınaz, 'Yeni süreçte dijitalleşme, sanayi 4.0 ve insan 4.0 gibi kavramlar bizi bekliyor. Bu yeni sürece geç kalma gibi bir lüksümüz olamaz. Bu süreçte en önemli kavramlardan biri de insan 4.0 olacak. Bunu da çok iyi anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Aslında konuların, kavramların terminoloji olarak ortaya atıldığını ancak altlarının doldurulmadığını düşünüyorum. Zaman zaman da tek bir konu olarak yönetmekte zorlandığımızı düşünüyorum. Dijitalleşme ve sanayi 4.0 aslında pek çok şirketin gündeminde ve herkes birbirinden habersiz şekilde bu konuda yol almış durumda. Bu konuda iletişim ve ortak platform eksikliğinden kaynaklanıyor. Aynı şekilde sanayi 4.0'ın insana dokunan yönünde ise rehberlik ihtiyacı var. Her şirket her şekilde kendi çözümünü geliştirmeye çalışıyor' dedi.



Sanayi 4.0 için Eğitim 4.0 şart



Eğitim 4.0 konusunda ise bu sürecin devletle işbirliği içinde ve desteğiyle yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Öztınaz, şöyle devam etti: Eğitim politikalarının içerisine kesinlikle sanayi 4.0, dijitalleşme ve insan 4.0 gibi kavramların girmesi lazım. Yine ayrı bir platform olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Şirketlerin de bu süreçte üzerlerine düşen görevleri yapması şart. Sanayi 4.0'ı insan 4.0 ile birleştirmek için bütün şirketlerin çabasını da görebiliyoruz. PERYÖN ile de yolumuz daha iyi aydınlanması adına bu işin öncülüğünü yapmak istiyoruz. PERYÖN olarak biz de insan 4.0 diyoruz. Sanayi 4.0'ın insan yönünü nasıl ele alınabilir? Sorusunu cevap olmak için rehberlik hazırlığı içindeyiz. Bu konuda yolunu bulmaya çalışan şirketlere yol göstermek için de bu konuda ilerlememiz şart.



İstanbul'da 'İnsan 4.0' damga vuracak



2-3 Kasım'da İstanbul'da yapılacak olan PERYÖN Kongresi'ne İnsan 4.0'ın damgasını vuracağını belirten Öztınaz, 'Bu konuda uzmanlar ve şirket yöneticileri kongremizde en iyi örnekler paylaşılacak. Hem de çok ufuk açıcı konuşmacılarımız olacak. Zaten bizim bir tarafta fırtına oturumlarımız olur, diğer tarafta da panellerimiz olur, en iyi örneklerin paylaşıldığı. İsteyen istediği alana katılıp, istediği gibi yararlanabilecek. İnsan 4.0 konusundan bütün bilgiyi alma adına herkesi 2-3 Kasım'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'na bekliyoruz' diye konuştu.