İnsan çok ama alışveriş yapan yok

Bayrama sayılı günler kala İzmir'in alışveriş konusunda vazgeçilmez adresi olan Kemeraltı yine tüketicilerle doluydu. Fakat kalabalık dolar yükselişinden sonra artık sadece gezmekle yetiniyor. Birçoğu yine alışveriş yapabildiklerini dile getirirken bir kısım vatandaş fiyatların alım gücünü zorladığını söyledi

Burcu Özkan- Süleyman Gülen- Vatandaş fiyatlardan yakınırken esnafta alıcıların az olduğundan şikayetçi. Müşteri olduğunu ama piyasayı canlandıracak ve kar elde edebilecek satışların olmadığını belirttiler. Dövizdeki artıştan sonra durumlarının pek iç açıcı olmadığını ama şimdilit çarkın bir şekilde döndüğünü belirten esnaflardan bazıları şimdilik yolunda olduğunu ve umudun olduğunu dile getirdiler.

Kemeraltı'nın otopark sorunu, vatandaşı AVM'ye itiyor



Kemeraltı esnafı olan aktar işletmecisi Hülya Özer satışlardaki durgunluğu dövizdeki dalgalanmalarla beraber müşterilerin Kemeraltı'ndan uztaklayşmasını şöyle değerlendirdi, " Bayramda satışlarımızda çok bi hareket yokçünkü döviz kurlarındaki değişiklikten dolayı fiyatlarımızda inanılmaz derece de yükselme başladı. Tabi bunu fırsata çeviren firmalar, suyumuza, bakliyatlara, kapalı ambalajlı ürünlerimize kadar zam getirildi. Ülkenin yerli üretimine bile dolar kuru bahane edilerek zam geldi.

Fiyatlarımızda yüzde 20 25 civarında artış var. Tüketiciler elbette buna tepkili. Zarara uğruyoruz. Bir de Kemeraltımızda otopark problemi söz kohusu. İBB'nin bunu çözmesi gerekiyor. İnsanlar otopark sorunu yaşayınca kemeraltından uzaklaşıp büyük AVM leri tercih ediyorlar. Ki kemeraltı tarihi bir çarşı, İzmir'in de göz seseği. Ben İzmir'in gözbebeğine iyi bakılmadığını düşünüyorum."