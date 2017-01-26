İnsanların anketlere doğru yanıt verme ihtimali düşük

Anayasa değişikliği ile ilgili referandum yapılmasının gündeme girmesi ile birlikte çeşitli araştırmalar yapılmaya ve açıklanmaya başladı. Prof. Dr. Tanju Tosun, 'Konjonktür ve OHAL dolayısıyla insanlar gerçek düşüncelerini belirtmede açık değil. Bu da bizim araştırma firmalarının verilerine büyük bir şüpheyle bakmamıza yol açıyor' dedi

Sercan Engerek-Prof. Dr. Tanju Tosun, bir araştırma şirketinin yaptığı İzmir



İzmir'in referandum seçimindeki eğilimine yönelik araştırma yapan İntegral'in verilerini yorumlayan Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Prof. Dr. Tanju Tosun, anketin 840 denekle ve telefon görüşmesiyle yapıldığı için bilimsel olarak güvenilemeyeceğini söyledi. İzmir seçmeninin referandum eğilimine yönelik akademik anlamda bir şey söylemenin mümkün olmadığını ifade eden Tosun, 'Telefon görüşmesiyle araştırmanın şöyle bir dezavantajı var: Bu anket OHAL koşullarında yapılıyor. Bu koşullarda insanların sorulan soruya doğru yanıt verme ihtimali de çok yüksek olmaz. Çekiniyor insanlar' dedi.



Araştırma şirketi bahar ayında yapılması düşünülen referandumda İzmir seçmeninin nabzını ölçmek için bir anket yaptı. Aralık ayının son haftasında İzmir'in 16 ilçesinden 840 denekle telefon görüşmesiyle yapılan ankette Başkanlık sistemi ile cumhurbaşkanlığı sisteminin farkı, 'Türkiye'nin çözüm bekleyen en acil sorunu nedir?' gibi sorular ve MHP ile AKP'nin uzlaşısı soruldu. Anket sonuçları temel alınarak referanduma sunulacak sistemin isiminin değiştirilmesinin anket sonuçlarına yansıdığı savunuldu.



Ankette partili cumhurbaşkanlığı ile başkanlık sistemi arasındaki fark AKP'lilerde yüzde 60, MHP'lilerde yüzde 56,1, CHP'lilerde yüzde 52,3, HDP tabanında yüzde 40,9 olarak çıktı. Mayıs 2016'dan bu yana başkanlık/cumhurbaşkanlığı sistemine destek veren kesimde 10 puan üzerinde artış olduğunu söyleyen İntegral Araştırma'nın Genel Müdürü Feride Adı Güzel, '15 Temmuz darbe girişimi 'evet' cephesinin genişlemesini sağlayan önemli bir faktördür. Son araştırmamızda ortaya çıkan MHP tabanında yüzde 40'ın Bahçeli'nin yanında durduğunu ortaya koyması, başkanlık/cumhurbaşkanlığı sistemine orta vadede yüzdelik bazda 4-5 puana yakın bir katkı sağlaması öngörülmektedir' dedi.



Anketin düşük bir örneklemle ve telefonla yapılması kesin sonuç açısından sorun olarak görüldü. 840 kişilik örneklemin çok düşük olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tanju Tosun, 'Özelikle son zamanlarda telefon yoluyla anket moda oldu. Türkiye geneli araştırmalarını bu yöntemle yapıyorlar. Bu araştırmaya göre İzmir seçmeninin referandum eğilimine yönelik akademik anlamda bir şey söylemem mümkün değil' diye konuştu.



'OHAL süreci devam eder ise referanduma ilişkin öngörüde bulunmak, araştırma şirketleri açısından çok riskli olacak' diyen Tosun şöyle devam etti: Konjonktür ve OHAL dolayısıyla insanlar gerçek düşüncelerini belirtmede açık değil. Bu da bizim araştırma firmalarının verilerine büyük bir şüpheyle bakmamıza yol açıyor. Sadece İzmir örneğinde değil Türkiye'de araştırma yapan KONDA'da, SONAR'da da böyle. Bu araştırmalarda bir emek vardır ancak buradan çok iddialı, nokta atışı yapacak sonuçlar çıkarmak mümkün değil. Bu süreç iki ay kadar devam edecek. Ama araştımalarda daha bilimsel olanı alanda bu çalışmaları yapmak. -Prof. Dr. Tanju Tosun, bir araştırma şirketinin yaptığı İzmir referandum araştırmasının sonuçlarını yorumladı. Anket çalışmasının çok düşük bir örneklem ve telefon görüşmesiyle yapıldığını söyleyen Tosun, 'Özelikle son zamanlarda telefon yoluyla anket moda oldu. Türkiye geneli araştırmalarını bu yöntemle yapıyorlar. Bu koşullarda, OHAL koşullarında insanların sorulan soruya doğru yanıt verme ihtimali de çok yüksek olmaz. Çekiniyor insanlar' dedi.İzmir'in referandum seçimindeki eğilimine yönelik araştırma yapan İntegral'in verilerini yorumlayan Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Prof. Dr. Tanju Tosun, anketin 840 denekle ve telefon görüşmesiyle yapıldığı için bilimsel olarak güvenilemeyeceğini söyledi. İzmir seçmeninin referandum eğilimine yönelik akademik anlamda bir şey söylemenin mümkün olmadığını ifade eden Tosun, 'Telefon görüşmesiyle araştırmanın şöyle bir dezavantajı var: Bu anket OHAL koşullarında yapılıyor. Bu koşullarda insanların sorulan soruya doğru yanıt verme ihtimali de çok yüksek olmaz. Çekiniyor insanlar' dedi.Araştırma şirketi bahar ayında yapılması düşünülen referandumda İzmir seçmeninin nabzını ölçmek için bir anket yaptı. Aralık ayının son haftasında İzmir'in 16 ilçesinden 840 denekle telefon görüşmesiyle yapılan ankette Başkanlık sistemi ile cumhurbaşkanlığı sisteminin farkı, 'Türkiye'nin çözüm bekleyen en acil sorunu nedir?' gibi sorular ve MHP ile AKP'nin uzlaşısı soruldu. Anket sonuçları temel alınarak referanduma sunulacak sistemin isiminin değiştirilmesinin anket sonuçlarına yansıdığı savunuldu.Ankette partili cumhurbaşkanlığı ile başkanlık sistemi arasındaki fark AKP'lilerde yüzde 60, MHP'lilerde yüzde 56,1, CHP'lilerde yüzde 52,3, HDP tabanında yüzde 40,9 olarak çıktı. Mayıs 2016'dan bu yana başkanlık/cumhurbaşkanlığı sistemine destek veren kesimde 10 puan üzerinde artış olduğunu söyleyen İntegral Araştırma'nın Genel Müdürü Feride Adı Güzel, '15 Temmuz darbe girişimi 'evet' cephesinin genişlemesini sağlayan önemli bir faktördür. Son araştırmamızda ortaya çıkan MHP tabanında yüzde 40'ın Bahçeli'nin yanında durduğunu ortaya koyması, başkanlık/cumhurbaşkanlığı sistemine orta vadede yüzdelik bazda 4-5 puana yakın bir katkı sağlaması öngörülmektedir' dedi.Anketin düşük bir örneklemle ve telefonla yapılması kesin sonuç açısından sorun olarak görüldü. 840 kişilik örneklemin çok düşük olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tanju Tosun, 'Özelikle son zamanlarda telefon yoluyla anket moda oldu. Türkiye geneli araştırmalarını bu yöntemle yapıyorlar. Bu araştırmaya göre İzmir seçmeninin referandum eğilimine yönelik akademik anlamda bir şey söylemem mümkün değil' diye konuştu.'OHAL süreci devam eder ise referanduma ilişkin öngörüde bulunmak, araştırma şirketleri açısından çok riskli olacak' diyen Tosun şöyle devam etti: Konjonktür ve OHAL dolayısıyla insanlar gerçek düşüncelerini belirtmede açık değil. Bu da bizim araştırma firmalarının verilerine büyük bir şüpheyle bakmamıza yol açıyor. Sadece İzmir örneğinde değil Türkiye'de araştırma yapan KONDA'da, SONAR'da da böyle. Bu araştırmalarda bir emek vardır ancak buradan çok iddialı, nokta atışı yapacak sonuçlar çıkarmak mümkün değil. Bu süreç iki ay kadar devam edecek. Ama araştımalarda daha bilimsel olanı alanda bu çalışmaları yapmak.