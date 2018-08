Instagram'dan Hindistan'a

Buket Esener, birkaç yıl önce ürettiği tasarım ürünlerini Instagram'da paylaşmaya başladı. Paylaşımların ardından dünyanın bir ucundan, Hindistan'dan iş teklifi aldı. Şu anda Hindistan'da, Türkiye ve Avrupa'daki markalar için tasarımlar yapıyor

Burcu Özkan- Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu Buket Esener, birkaç yıl önce ürettiği tasarım ürünlerini Instagram'da paylaşmaya başladı. Paylaşımların ardından dünyanın bir ucundan, Hindistan'dan iş teklifi aldı. Şu anda Hindistan'da, Türkiye ve Avrupa'daki markalar için tasarımlar yapıyor.

Instagram sayfasını ilk açtığında kar amacı gütmediğini dile getiren tasarımcı Buket Esener, "Instagram sayfanızı sadece satış yapmak için açarsanız biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ama sayfayı yeteneklerinizin sunumunu yaptığınız bir araç olarak görürseniz ticari başarı da arkasından gelecektir. Hindistan süreci de bu üretimlerime paralel olarak gelişti. Şu anda beraber çalıştığım firma yetkilileri, Türkiye'deki moda tasarımcıları için haute-couture nakış tasarımı ve sunumunu yapabilecek birisini ararlarken benim sosyal medya hesaplarımdaki paylaşımlarım dikkatlerini çekiyor. Bir süre takip ettikten sonra benimle iletişime geçtiler" dedi.

Sipariş üretim

Tekstil tasarımı üzerine çalışmalar yapan Esener, "Meslek hayatımda ilk olarak Huber Köşkü, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Şale Köşkü gibi devlet binaları ve Pera Palas Oteli gibi özel ve tarihi binaların halı tasarımlarını yapma şansını yakaladım. Sonraki yıllarda daha çok biz tasarımcıların 'fast fashion' dediği hazır giyim alanında tasarımlar yaptım. Türkiye'de tekstil piyasası dediğimizde zaten en büyük paydayı yurtiçi ve yurtdışı hazır giyim firmaları alıyor. Yurtdışına ihracat yapan firmalarda genelde sipariş üzerine tasarımlar yapıyorsunuz. Tasarımcı markaları maalesef henüz tam istenilen yere gelmiş değil. Tekstil dediğimizde daha çok sipariş üretimini anlıyoruz. Uzun yıllar piyasada çalıştıktan sonra bu sipariş üzerine yapılan ve bir çeşit hızlı tüketim malzemesi olan ürünler tasarlamanın bana çok uygun olmadığını fark ettim. Yaptığım işlerin hep çok uzun ömürlü olması, üzerinde düşünülmüş ürünler olmasını arzu ettim" diye konuştu.

Instagramda satış amacı gütmedim

Instagram'dan ürünlerini paylaşma fikrinin, yaşadığı 'piyasa bunalımı' içinden çıktığını belirten Buket Esener, "İki sene kadar önce sadece beni anlatan ve tasarlamaktan keyif aldığım ürünleri üretmek istedim ve işe bu şekilde başladım. Bir satış amacı gütmekten çok yaptıklarımı başkalarıyla paylaşmak istedim. Nereye gideceğini çok da fazla bilmeden diyelim hatta. Evde küçük bir bütçeyle el örgüsü ürünler ve seramik takılar üretmeye başladım. Bunların haricinde sanatsal tasarımlarıma da sayfamda yer verdim" şeklinde konuştu.

'Özgün olun'

Esener, Instagram'da dünyanın birçok kesimine tasarımlarını ulaştırabilmesinin püf noktalarını şu şekilde anlattı: "Her tasarımcı yaptığı ürünün satılmasını ister ancak Instagram sayfanızı sadece satış yapmak için açarsanız biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Hem kişiler hem kurumlar için aynı şey geçerli. Sayfayı yeteneklerinizin sunumunu yaptığınız bir araç olarak görürseniz ticari başarı da arkasından gelecektir. Aradaki fark şu: Instagram'da her gün milyonlarca içerik paylaşılıyor. Dikkat çekmek için herkesin yaptığından daha özgün bir noktada durmalısınız. Diyelim ki örgü ile yapılan ürünler satmak istiyorsunuz; yeteneklerinizin son sınırlarını denemelisiniz ve insanlar nasıl ürettiğinizi merak etmeli. Ürünleri üretirken çektiğiniz kısa videoları da eklemek faydalı olabiliyor. İşin bir de sunum kısmı var tabii. Fotoğraflarınızı yalın ve ürünlerin renklerinin en güzel görünebileceği şekilde çekmelisiniz. Gün ışığı kullanmak her zaman daha iyi sonuç veriyor."

Hindistan'dan dünyaya

Sevdiği ve zevk aldığı tasarımları takipçileriyle paylaşırken bir gün beklenmedik durumla karşılaştığını söyleyen Esener, "Dünyanın bir ucundan birilerinin, sizin işlerinizi takip etmesi ya da sadece iletişime geçmeleri bile çok keyifli. Hindistan'dan bana ulaşan firma, birbirinden farklı alanlarda çalışan ve özgün tasarımlar yapabilecek birilerini aradıklarını ve belki bizim de böyle bir çalışmayı deneyebileceğimizi söylediler. Başladığımda bu alanla ilgili derinlikli bilgim yoktu ancak şimdi en keyif aldığım işi yapıyorum diyebilirim. Şu anda Hindistan'da, Türkiye ve Avrupa'daki markalar için tasarımlar yapıyorum" dedi.



Türkiye'de tasarımcılar baskı altında

Tasarımlarında Türkiye ve Avrupa piyasasına yönelik çalıştığını ve hepsinin karışımı üretimler yaptığını belirten Esener, "Konsept ve markanın ihtiyaçları doğrultusunda, Türk ve Avrupa kültüründen esintiler taşıyan tasarımlara ağırlık veriyorum. Ayrıca Hindistan'da tasarımcıyı özgür bırakan bir anlayışın hakim olması ve dünyayla entegre bir kültür ve sistemleri olması nedeniyle herhangi bir zorlukla karşılaşmadım. Türkiye'de tasarımcılar daha fazla baskıya maruz kalıyorlar maalesef. Tasarımcının bilgisine ve konuya hakimiyetine güven duyulmaması iş yaşamımızdaki ana sorunu teşkil ediyor bence. Tasarımcının üretim yapmasını desteklemek yerine kopya üretime zorlanması bizim en büyük handikapımız" şeklinde konuştu.