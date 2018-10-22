Instagram'dan para topladı, 120 çocuğa bot aldı

Genç fotoğrafçı Berke Araklı yoksul insanların fotoğrafını çekip kenara çekilmedi. Sosyal medya platformu Instagram üzerinden yoksul aileler için 1 haftada 14 bin lira para toplayarak 120 çocuğa bot yardımında bulundu

Süleyman Gülen- İstanbul'da sokak fotoğrafçılığı yapan Berke Araklı (20), sosyal medya platformu Instagram üzerinden yoksul aileler için 1 haftada 14 bin lira para toplayarak 120 çocuğa bot yardımında bulundu. Araklı, fotoğraf çekimi için gittiği İstanbul Süleymaniye Küçükpazar çevresindeki yoksul çocuk ve aileler için aldığı botlarla sıcak bir kış geçirmelerini sağladı.

Genç fotoğrafçı Berke Araklı (20), Instagram'da fazla takipçiye ulaşınca bunu sosyal sorumluluk projesi için kullanmaya karar vererek fotoğraf çekmek için gittiği yoksul semtlerdeki aileler için para topladı ve onlara bot hediye etti. 40 binden fazla takipçisi olan Araklı, takipçilerinin yaptığı para desteği ile birçok ailenin yüzünü güldürerek takipçilerinden çok güzel tepkiler aldı.



Fotoğraf çekmek için gittiği mahallelerde çocukların ayaklarının çıplak olmasının kendisinde sorumluluk hissi oluşturduğunu söyleyen Araklı, elinden geldiğince yardım edecek insanlar aramaya başladığını belirtti. Araklı "Fotoğraf çekmek için genellikle yoksul kesimleri tercih ediyorum, Süleymaniye Küçükpazar tarafları da bunlardan sadece biri, yıllardır gidip geldiğim sokaklardaki çocukların ayaklarında ayakkabı olmaması beni üzüyor ve bende bir sorumluluk hissi oluşturuyordu. Elimden geldiğince yardım etmek istedim ve yardım edecek insanları bulmaya koyuldum. O bölgedeki tüm çocuklara kış gelmeden bot alacağım diye kafama koymuştum. Bunun için hemen çalışmalara başladım ve kendi çevremde bir yardım kampanyası düzenledim ve iyi ki de düzenlemişim dediğim bir kampanya oldu.

Bir haftada toplandı

Takipçileri sayesinde 1 haftada 14 bin lira toplayarak 120 çocuğun gülmesini sağladıklarını belirten Araklı, "Şu ana kadar 120 çocuğun yüzündeki gülümsemenin sebebi olduk. 120 çocuğumuza bot, mont ve ailelerine erzak yardımında bulunduk. Tüm bunlar yaklaşık bir hafta içinde topladığım 14 bin liraya yakın para ile gerçekleştirildi. İlk olarak tek çıktığım bu yolda etrafımdaki fotoğrafla ilgilenen arkadaşlarım maddi manevi her konuda destek oldular. 20 yaşında biri olarak tek başıma böyle bir sorumluluğa kalkıştığım için etrafımdan çok büyük takdir ve destek aldım. Bu hem bana motivasyon olarak yansıdı, hem de maddi olarak. Bu tarz yardımlar insanları çok fazla teşvik ediyor. Çok güzel bir işe kalkıştığımın farkındaydım ve bundan çok büyük mutluluk duyuyordum. Hiçbir zaman böyle bir sorumluluk aldığım için pişman olmadım. Ailerin ve çocukların tepkileri harikaydı, hepsinin yüzündeki o mutluluk aklımdan çıkmıyor. Eğer gerçekten bu tarz yardımlar yapmaya başlarsanız etrafınızda illaki destek verecek insanların çıkacağına inanıyorum. Siz yeter ki bir adım atın ve geç olmadan bir yerden başlayın" diye konuştu.