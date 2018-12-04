İnternetteki kötü içeriklere karşı İzmir'de eğitim

İzmir Valiliği, İzmir Emiyet Müdürlüğü ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında internet kullanımının güvenli olabilmesi adına 'İnternette Güvenli Birey' protokolü imzalandı. İnternette terör, uyuşturucu gibi kötü durumlardan çocukları korumak adına başlatıtan proje, imzalanan protokol ile daha da genişletilecek

Şefika Bal- "Gençlerimiz için ne yapılyorsa geleceğimize yapılan bir yatırımdır" diyen İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Bu güzel projede olmaktan çok mutluyuz. Şimdi ve gelecek zamanlardaki en tehlikeli alan olan internette, devletimiz ve onun kurumları aracılığıyla yarınlarımız olan çocuklarımız güvenli bir yolda yürüyecek. Hem kalbi hem de harbi olarak velilerimiz de çocuklarımız da rahat hareket edecek. Yarınlarımıza güvenli ve her türlü kötülükten uzak bir yol sunmak geleceğimiz açısından çok önemli. Tüm kurumlarımıza teşekkür ederim. Hergün eksiklerimizi tamamlayarak yarınlarımızı güzellştirmek adına çalışıyoruz. İnşallah hayırlı olur" sözlerini kaydetti.



1 buçuk milyon hedefleniyor



İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi , "Çocuklarımızın madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığına yönelik tedbirleri almak için internette 'Güvenli Birey' protokolünü imzalıyoruz. 2012-2014 yılları arasında bu projeyle 174 bin kişiye ulaşıldı, bugün de toplamda 1 buçuk milyon öğrenci,öğretmen,veli ve halka ulaşılması hedefleniyor. Teknolojik bağımlılıkta interneti daha güvenli kullanma, velilerimizin içini rahatlatmak, güvenini almak için çalışıyoruz" dedi.



Gençlerimiz için çalışıyoruz



İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "İzmir Emniyet Müdürlüğü olarak valimizin talimatlarıyla çocuklarımız ve gençlerimizi gün geçtikçe daha büyük sorun olan dijital suçlar ve istismardan korumak için daha önce bir çalışma başlatmıştık. Bugün, çalışmamızı daha da genişletiyoruz. Gençlerimizin teröre, uyuşturucuya ve istismara maruz kalmalarına karşı için çalışıyoruz. Sokakta binden fazla polisimiz çalışıyor. Uyuşturucu ve terör sanal alemin çok büyük bir sorunu. Güzel İzmir'imizin insanı bundan sonra daha da bilinçlenecek" diye belirtti.