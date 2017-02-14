İntihar eden yaşlı çift toprağa verildi, oğulları cenazeye gelmedi

Çeşme'de intihar eden yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi

Sevgililer Günü'nde veda

İzmir Çeşme'de geçtiğimiz günlerde yaşlı bir çift, geride not bırakarak intihar etmişti. Çiftin cenazeleri uzun süre morgda kaldıktan sonra Sevgililer Günü'nde toprağa verildi. Cenazeye oğullarının gelmemiş olması dikkat çekti.Olay Çeşme'de 6 Şubat'ta yaşanmıştı. 70 yaşındaki Altan Çetin ile 68 yaşındaki Ülker Çetin, Çeşme'de 5 yıldızlı bir otele yerleştiler. Otelden dışarıya çıkan çift uzun süre gelmeyince, otel çalışanları merak etti. Çiftin yaşlı olmasını gözönünde bulunduran çalışanlar, yedek anahtarla çiftin kaldığı odaya girdi. Otel çalışanları odada iki zarf içinde intihar mektubu ve para buldu.Çift bıraktıkları notta kimseye muhtaç olmadan gitmeyi seçtiklerini de yazdı. Çiftin oğullarına Whasapp'tan mesaj attığı oğullarının da onlara 'Canlınız yetmedi, kendinizi öldürerek de ağzıma s...n. Nefret ediyorum ikinizden' yanıtını verdiği de ortaya çıktı.Çiftin cenazeleri 7 günün sonunda yakınları taraından teslim alındı. Doğançay Mezarlığı'na götürülen cenazeler burada toprağa verildi. Cenazeye çiftin yakınlarından doğru düzgün kimsenin katılmaması dikkat çekti. Çiftin Kanada'da yaşayan oğulları da cenazeye gelmedi.