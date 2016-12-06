İntihar etmek isteyen genci, komşuları kurtardı

İzmir Konak'ta bir kişi demir korkuluklara kendini asarak intihar etmek istedi. Olayı gören komşuları ipi keserek intihar etmek isteyen kişiyi kurtardı

Olay Konak'ın Göztepe mahallesinde meydana geldi. Çay ocağında çalıştığı öğrenilen 25 yaşındaki S.G., bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi ve dün saat 14.00 sıralarında kendini asmak istedi. Ailesiyle birlikte yaşadığı evin önündeki merdiven boşluğundaki demir korkuluklara ipi bağlayan S.G. kendini de buna asarak intihar etmeye çalıştı. Bu sırada S.G.'yi o halde gören komşuları ise hemen ipi kesti ve genç adamı ipten indirdi.



Komşuların çağırmasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri bilini kapalı olan S.G.'yi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdılar. Burada tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesi ise sürüyor.



Olay sonrası evde inceleme yapan polis, bir intihar notuna da rastlamadı.