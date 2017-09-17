İntihardan emniyet müdürü vazgeçirdi

Olay, bugün öğle saatlerinde Anadolu Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Barış K., eşi G.K.’nin evi terk etmesi üzerine inşaat halindeki bir binanın 12’nci katına çıkarak intihar etmek istedi. Barış K.’yi gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Eşinin gelmesini aksi takdirde intihar edeceğini söyleyen Barış K.’yi ekipler uzun süre ikna edemedi. İtfaiyenin merdiveniyle bulunduğu yerden alınmak istendi. Ancak Barış K. kendisine kimseyi yaklaştırmadı. Bunun üzerine Bayraklı Emniyet Müdürü Volkan Kaya, olay yerine geldi. Barış K. ile konuşan Emniyet Müdürü Kaya, Barış K.’yi intihar girişiminden vazgeçirdi. Kaya eşliğinde aşağı indirilen Barış K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kaynak: DHA
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