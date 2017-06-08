İpek üretimiyle eğitime destek sağlıyorlar

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'ndeki Köseler İlkokulu öğrencileri Fen Bilgisi dersinde öğrendikleri ipek böceği yetiştiriciliğini 2 yıldır sürdürerek okul ihtiyaçlarını karşılıyor

Ödemiş'e 12 kilometre uzaklıktaki kırsal Köseler Mahallesi'nde 2 yıl önce ipek böceği yetiştirmeyi öğrenen 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri okul aile birliğindeki 2 kadının da desteğiyle üretimi arttırdı. Öğrenciler Fen Bilgisi dersinde bilgilerini artırıyor hem de bazı okul ihtiyaçlarını karşılıyor. Toplam 35 öğrencinin öğrenim gördüğü köy okulunda Fen Bilgisi dersi alan 16 öğrenci, okul aile birliğindeki velilerden Şükran Özkan ve Türkan Boran'ın desteğiyle 1 yılda ortalama 100 kilo ipek böceği üretiyor. Bursa Koza Birlik'teki mühendislerden teknik destek de aldıklarını söyleyen Şükran Özkan, geçen yıl aynı birliğe ipek böceği kozasının kilosunu 45 liradan verdiklerini ifade etti. Bu yıl kiloda 10 lira zam yaparak, 55 liradan satış yaptıklarını belirten Özkan, 5 bin 500 liralık gelirin öğrencilerin eksiklerini karşılayacağını anlatarak, şöyle konuştu:



"Okul lojmanında 2 yıldır bu işi yapıyoruz. Geçen yıl pek iyi değildi. Ama bu yıl üretim daha arttı. Çocuklarımızın kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Böylece çocuklarımız burada hem ders görüyor, hem de bizlere yardımcı oluyorlar. İpek böcekçiliğini bu köye yaymak istiyoruz. Çünkü geliri güzel. Bakımı ilk anlarda zor olsa da köy kadınlarından da bize yardımcı olanlar var."



Okul aile birliği üyelerinden Türkan Boran ise üretimin belli zamanlarda yapıldığını anlatırken 40 günden bu yana çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ve kozaların oluşmaya başladığını kaydetti. Fen Bilimleri dersindeki canlılar dünyası konusunda ipek böceğini tanıdıklarını söyleyen öğrencilerden Ayşe Boran ise, şöyle dedi:



"Okul lojmanında öğretmenlerimiz ve okul aile birliği yöneticilerinin yardımıyla bu işi tatbiki olarak yapmaya başladık" dedi. 4'üncü sınıf öğrencisi Bilal Yağız Akgül de "Geçen yıl bu işe başladık. Bu sene daha tecrübe kazandık. İpek kozalarını satarak okulumuzun ve bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz."







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