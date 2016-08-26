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    • İş adamı paralarla kaçmak isterken çatıda yakalandı

    İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, kapatılan Gediz Üniversitesi'nin kurucuları ve akademisyenleri gözaltına alındı. Gediz Üniversitesi kurucularından Ege Plastik Ambaj'ın sahibi Mustafa Akçay, 2 çantaya doldurduğu 224 bin lira ile çatıdan kaçmak isterken polis tarafından yakalandı.

    26 Ağustos 2016 Cuma 15:16
    İş adamı paralarla kaçmak isterken çatıda yakalandı
    İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, kapatılan Gediz Üniversitesi'nin kurucuları ve akademisyenleri gözaltına alındı. Gediz Üniversitesi kurucularından Ege Plastik Ambaj'ın sahibi Mustafa Akçay, 2 çantaya doldurduğu 224 bin lira ile çatıdan kaçmak isterken polis tarafından yakalandı.

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında, kapatılan Gediz Üniversitesi'nin kurucularına ve akademisyenlerine yönelik bu sabah İzmir merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

    Operasyonda, Gediz Üniversitesi'nin kurucularından Ege Plastik Ambalaj'ın sahibi Mustafa Akçay'ın evine giden Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çilingir yardımı ile Akçay'ın evinin kapısını açtı. Evde bulunamayan Mustafa Akçay, çatıdan kaçmak isterken yanındaki iki çantada bulunan 224 bin lira ile polis ekiplerince yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Akçay, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Fetö, Mustafa Akçay

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