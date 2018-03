İş kazalarında her 4 saate 1 emekçi ölüyor

Kozlu Faciası’nın yıldönümünü ‘İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü’ olarak belirlediklerini kaydeden TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş, ‘2013 yılından bu yana her 3 Mart’ta meydanlara çıkıyoruz. Ancak ülkemizde hala her 4 saatte bir emekçi, evine ekmek götürebilme gayretinin bedelini hayatıyla ödemektedir’ dedi

Ali Budak- TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü dolayısıyla TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Lokali’nde bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın açıklamasına TMMOB’a bağlı odaların İzmir şubesi yetkilileri katıldı. İş cinayetlerine dikkat çekmek için basın açıklamasını TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş okudu. Göltaş, ‘Ülkemizde her 4 saatte bir emekçi, evine ekmek götürebilme gayretinin bedelini hayatıyla ödemektedir’ dedi.



‘Yaşanan ölümler kaza değil, cinayettir’



2013 yılından bu yana her 3 Mart’ta meydanlara çıktıklarını ancak hala ülkede iş kazalarında bir azalma olmadığını söyleyen TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş, ‘Acımasız sömürü koşulları, güvenliksiz çalışma ortamı, alınmayan tedbirler, uyulmayan kurallar ve uygulanmayan denetimler nedeniyle iş başındayken hayatını kaybeden tüm emekçilerin anıları önünde saygıyla eğiliyor, ailelerine bir kez daha baş sağlığı diliyoruz. Ülkemizde çalışma yaşamında yaşanan ölümler uzun zamandan beri sistematik bir hal almıştır. Bu yüzden yaşanan ölümler kamuoyu tarafından kaza değil, cinayet olarak adlandırılmaktadır. Bu cinayetin failleri, kâr hırsını can güvenliğinin önünde tutanlardır. Bu durumu görmezden gelen, gerekli denetimleri yapmayan, sorumluları hak ettikleri biçimde cezalandırmayanlar da iş cinayetlerinin müşterek failleridir’ dedi.



4 saate 1 emekçi ölüyor



Geçtiğimiz yıl ülkemizde en az 2006 kişi, işyerlerinde çalışırken hayatını kaybettiğini belirten Göltaş, şöyle devam etti: Yani ülkemizde her 4 saatte bir emekçi, evine ekmek götürebilme gayretinin bedelini hayatıyla ödüyor. Daha ucuza, daha çok ve daha hızlı üretim yapabilmek için kimileri tersanede, kimileri inşaatta, kimileri boyahanede, kimileri madende, kimileri tarla yolunda, kimisi yüksek gerilim hattında can veriyor. İş cinayetlerinin her yıl artması, ülkemizde insan hayatına verilen önemin giderek düştüğünü gösterdiği kadar, iş sağlığı ve güvenliği alanına ilişkin yasal mevzuatın ve denetimlerin yetersizliğini de gözler önüne seriyor.



‘Cinayetleri önlemek için kamusal anlayış şart’



İş cinayetlerini önlemek için kamusal anlayışın getirilmesi gerektiğinin altını çizen Göltaş, ‘İş cinayetlerini önlemek için atılması gereken ilk adım, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna kamusal bir anlayışla yaklaşmaktır. Başta, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere bu alana ilişkin tüm yasalar, kamusal bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmelidir. Her şeyden önce emekçilerin gelecek kaygısı hissetmeyeceği, güvenli bir çalışma ilişkisi yaratılmalıdır. Bunun için de İş Kanunu’nda yer alan telafi çalışması, denkleştirme, çağrı üzerine çalışma, kısmi süreli çalışma, asıl işveren-alt işveren ilişkisi, geçici iş ilişkisi gibi esnek ve kuralsız çalışma hükümleri derhal kaldırılmalıdır. Çalışma yaşamını esnekleştiren, iş güvencesini ortadan kaldıran, işverenin işçiye karşı sorumluluklarını hafifleten, iş-işveren ilişkisini dolaylı hale getiren her türden yasal düzenleme iptal edilmelidir. Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılması önündeki her türden yasal ve fiili engel kaldırılarak işçilerin kendilerini örgütlü ve güvende hissetmesi sağlanmalıdır’ ifadesini kullandı.