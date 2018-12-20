İş yerinde mahsur kalan Suriyeliyi itfaiye kurtardı

Buca'da, bir iş yerinde çıkan yangında içeride mahsur kalan, Suriye uyruklu kişiyi itfaiye kurtardı. Bu kişi hastanede tedaviye alınırken, yangın da itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

İş yerinde mahsur kalan Suriyeliyi itfaiye kurtardı
20 Aralık 2018 Perşembe 09:37

İzmir Buca Seyhan Mahallesi 629/3 Sokak'taki bir rulman atölyesinde bugün saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinde mahsur kalan Suriye uyruklu kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Suriyeli, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yangın ise itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. İş yerinde maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #seyhan mahallesi #yangın #suriyeli
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