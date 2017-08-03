İşadamının borç intiharı

Olay, dün gündüz saatlerinde Helvacı Mahallesi'nde meydana geldi. Borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen evli ve 4 çocuk babası Birol Kırkpınar, hurda işi yaptığı işyerinde, üzerine kayıtlı ruhsatlı tabancayla kendisine ateş etti. Tabanca sesini duyan işçiler odaya girdiğinde, Kırkpınar'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Kırkpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Kaynak: DHA
Foça'da yaşadığı belirtilen Birol Kırkpınar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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