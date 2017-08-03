İşadamının borç intiharı

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde, borçları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen işadamı 45 yaşındaki Birol Kırkpınar, kendisine ait ruhsatlı tabancayla intihar etti

İşadamının borç intiharı
Olay, dün gündüz saatlerinde Helvacı Mahallesi'nde meydana geldi. Borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen evli ve 4 çocuk babası Birol Kırkpınar, hurda işi yaptığı işyerinde, üzerine kayıtlı ruhsatlı tabancayla kendisine ateş etti. Tabanca sesini duyan işçiler odaya girdiğinde, Kırkpınar'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Kırkpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Foça'da yaşadığı belirtilen Birol Kırkpınar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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