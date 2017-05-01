İşçiler Moğollar konseri ile eğlendi

İzmir'de işçiler bayramlarını Moğollar grubunun konser ile kutladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarafından düzenlenen konserde, Moğollar grubu İzmirlilere muhteşem bir bayram yaşattı. Türk rock müziğinin efsanelerinden biri olan ünlü grup, tüm dünya emekçileri tarafından 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda verdiği konserle İzmirlilerin coşkusuna ortak oldu.



