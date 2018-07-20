İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde, asfalt işçilerini taşıyan minibüs tarlaya uçtu, 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı

İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
20 Temmuz 2018 Cuma 13:13

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Doyranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yol yapım çalışmalarında taşeron bir firmada görevli işçileri taşıyan Yahya Çakır yönetimindeki 35 NH 319 plakalı minibüs, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Çakır ile araçtaki işçiler Mehmet Manangöz, Ahmet Karaca ve Hamza Ali Ildır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar AKS 110 ekiplerince kurtarıldı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Manangöz, yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tire #kaza #ölüm
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