İşçileri taşıyan servis devrildi: 12 yaralı

İzmir'in Aliağa İlçesi'ndeki bir fabrikaya işçi taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı

İşçileri taşıyan servis devrildi: 12 yaralı

Kaza, İzmir-Çanakkale karayolunun Yenifoça Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den fabrikaya işçi taşıyan 48 yaşındaki M.G yönetimindeki 35 NGU 93 plakalı midibüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Devrilen midibüstü sürücü ile 11 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaza #aliağa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.