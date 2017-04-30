İşçinin bayramını kutladı

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı Karşıyaka Belediyesi çalışanlarıyla birlikte kutladı. Bin 500 belediye çalışanının katıldığı kutlama yemeğinde Başkan Akpınar, demokrasi, özgürlük ve örgütlü mücadele vurgusu yaptı

Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Şantiye Tesisleri ve Temizlik İşleri Şantiyesi'nde yapılan kutlamalarda sendikaların bölge ve şube başkanları da hazır bulundu. Kahvaltı sırasına giren ve işçilerle tek tek ilgilenen Başkan Akpınar, çalışanlarıyla fotoğraf da çektirdi. Yemeğin sonunda hep bir ağızdan ‘Biz Büyük Bir Aileyiz’ sloganı atıldı. Organizasyonda belediyenin en genç ve en yaşlı işçilerine de çiçek verildi. Kürsüye gelen Başkan Akpınar, çalışanları tarafından uzun süre alkışlandı. Karşıyaka Belediyesi, 1 Mayıs'ta ayrıca Küba ve Latin müziğinin en iyi temsilcilerinden Ensemble Cubafonica konserine de ev sahipliği yapacak. Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser, saat 20.30'da başlayacak. Küba Büyükelçisi Jorge Quesada Concepcionde de katılacak.



Akpınar, şunları söyledi:



“3 yıllık süreçte hep ilkleri yaşadık. Örnek alındık, taklit edildik. Bunun sırrı bizim birliğimizde ve gücümüzde. Bu enerjiyi ve birlikteliği yaratan memurumdan işçi kardeşime, taşeron işçisine kadar herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bizim ortak hedefimiz, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını vermektir. Bu sorumluluğu Karşıyaka halkına karşı taşıyoruz. Çünkü Karşıyaka halkı bize güveniyor. Karşıyaka halkı bizden çok şey bekliyor. Emeğe ve alınterine saygı içinde görevimizi yerine getiriyoruz. Belediyemizi ve alınterinizi lekelemeden, sizlerle birlikte yol yürüyeceğimize söz veriyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun" dedi.



Türk- İş 3 Nolu Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım da böyle bir organizasyona imza attığı için Başkan Akpınar'a teşekkür etti.

Kaynak: