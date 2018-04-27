İşe iade davalarında dikkat çeken karar

'İnsan Kaynakları Uygulamaları Kapsamında İş Sözleşmesinin Kurulması'na ilişkin seminerde konuşan Avukat Ahmet Koyuncu, iş davalarında son gelen Yargıtay kararları üzerine işe geri dönüş davasında işe geri dönmek isteyen işçinin 10 iş günü içinde dilekçe vermesi gerektiğini belirtti

Gamze Geçer- Ege Bölgesi Sanayi Odası, üyelerini işçi alırken sözleşme yapma konusunda bilgilendirmek amacıyla seminer düzenledi. EBSO Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen ve EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkalkan'ın yönettiği seminerde Mitsubishi İnsan Kaynakları Şefi Şeyhmus Koşan ile Av. Ahmet Koyuncu, 'İnsan Kaynakları Uygulamaları Kapsamında İş Sözleşmesinin Kurulması'na ilişkin görüş ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

İş hayatında kavramlar değişti

Seminerin açılışında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkalkan iş sözleşmesi kavramının günümüzde değiştiğini ve çağın gereklerine uygun yeni çalışma hayatının yeni kavramları hayatımıza getirdiğini ifade ederek şunları söyledi: "Bugün artık giderek daha az sayıda kişi yasa ve yargı kararları ile şekillenen 'normal (standart) iş ilişkisi' içinde çalışmaktadır. 'normal (standart) iş ilişkisi'nin tanımı; işçinin kendisini ve ailesini geçindirmek için iş hukukunun korunması altında ve tam süreli olarak bir işyerinde çalışmasıdır. Ancak bugün klasik iş ilişkisi bir taraftan 'esnek iş ilişkileri' olarak adlandırılan yeni çalışma türlerinin, öte yandan çalışma sürelerinin esnekleştirilmesinin etkilerini yaşamaktadır. Esnekleştirilme sürecinde, bir yandan, işyerinde işgücünün esnek kullanılmaktadır. İşyerinde çalışma sürelerinin esnekleştirilmesi ve işçinin işyerinde birden çok görevi üstlenebilmesi bunun en temel örnekleridir. Diğer bir yandan, işgücü piyasalarındaki esneklik karşımıza çıkmaktadır. Bu tür esnekliğe, taşeron kullanma, kısmi süreli elaman çalıştırma, belirli süreli ve mevsimlik çalışmalar veya talep dalgalanmalarına bağlı olarak işgücünün bir piyasadan diğer bir piyasaya, ya da bir sektörden diğer bir sektöre kayabilmesi girmektedir ki, bunun aracı da ödünç iş ilişkisidir. Geçici istihdam, belirli süreli iş ilişkisi, ödünç iş ilişkisi, kısmi süreli çalışmalar, çağrı üzerine çalışma, çalışma hayatında daha fazla konuşulan kavramlar haline gelmiştir."

Sözleşmeleri muhakkak yazılı yapın

Demirkalkan'dan sonra konuşan Avukat Ahmet Koyuncu, iş sözleşmelerinde ve davalarında son gelen Yargıtay kararları üzerine seminere katılanları uyardı. Yazılı sözleşme yoksa iş ilişkisi olmadığı anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Koyuncu, şu bilgileri paylaştı: "İş kanununda zorunlu olsa da bazı istisnalar var. Ancak belirli süreli iş sözleşmesi yazılı yapılmadığı takdirde nasıl ispatlayabilirsiniz. Yargıtay ve mahkeme nezdinde muteber kabul edilmez. Muhakkak yazılı yapılması gerekir. Yine bir diğer konu; kişisel verilerin iş sözleşmesine girmesini konusu var. Kanun diyor ki kişisel veriler açık rıza olmadan kullanılamaz. Halbuki açık rıza aranmayan durumlarda var: kanuni zorunluluk, fiili imkansızlık (bilinç kaybı olduğunda kişi kan grubunu söyleyemez), seyahat zorunluğu (satış pozisyonu için işle ilgili olduğu için kimlik bilgilerini paylaşılabiliyor). O yüzden bazı durumlarda kişinin rızası olmayan durumlarda da kişini rızası aranmayabilir.

Sözleşmede ücreti belirleyin

Av. Koyuncu, ayrıca işe iade davası sonucunda işçinin talebi yoksa ücret ödenmeyeceğini ve 10 iş günü içinde işçinin işverene dilekçesi ile talep olmazsa işe geri dönemeyeceğini belirterek, "1 ay içinde işveren de dilekçeye cevap vermesi ile süreç tamamlanıyor. Ayrıca sağlıklı bir disiplin yönetmeliği sağladıysanız fesih gerçekleştirilebilirsiniz. O yüzden disiplin yönetmeliğini umursamamazlık yapmayın. Disiplin yönetmeliği rastlantısal bir belge değildir. Bir diğer önemli durum ise sözleşmede verilecek ücretin yazmasıdır. Sözleşmede verilecek ücreti yazmazsanız ileride aksi bir durumda mahkemelik olduğunuz zaman bilirkişi ile ücret tespiti yapıldığında yaptığınız işin doğasına aykırı kararlar çıkabilir" diye konuştu.



Çalışanlar ücreti sorun etmiyor

Mitsubishi İnsan Kaynakları Şefi Şeyhmus Koşan ise çalışanların memnun edilmesi noktasında; ücret, performans değerlendirme, takdir etme gibi durumların ön plana çıktığını ifade ederken, çalışanların sadece yüzde 20'sinin ücreti sorun ettiğini belirtti. Yeni dönemde çalışanların yönetime katılmak istediğini belirten Koşan, çalışanların en büyük beklentisini güven atmosferi olduğunu da sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından seminerde soru-cevap kısmına geçildi ve katılımcılara iş sözleşmeleri hakkında sorular yöneltildi.