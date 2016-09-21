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    • Işıkkent'e futbol sahası yapılıyor

    Doğanlar'da Yeni Bornova Stadı, Altındağ'da da Atatürk Spor Kompleksi gibi tesisleri İzmir'e kazandıran Bornova Belediyesi, Işıkkent'de de atıl durumda bulunan araziye futbol sahası yapılmak için hazırlıklara başladı

    21 Eylül 2016 Çarşamba 13:26
    Işıkkent'e futbol sahası yapılıyor
    Yeni Bornova Stadı ve Atatürk Spor Kompleksi gibi iki önemli tesisi kente kazandıran Bornova Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yaptığı yatırımlarla da vatandaşların spor yapmasına olanak sağlıyor. Özellikle gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan korumak, onları spora teşvik etmek için yapılan tesislere bir yenisi daha ekleniyor.

    Atıl durumdaki arazi değerlendirilecek

    Işıkkent'te atıl durumda olan arazide Bornova Belediyesi, bölgeye yeni bir saha kazandırıyor. Yapılacak saha ile hem kötü görüntü ortadan kalkmış olacak hem de bölgedeki çocukların ve gençlerin spor yapmalarına olanak sağlanacak. Işıkkent'teki sahada 1 adet hakem odası, sporculara ait 2 adet soyunma odası, duş ve tuvaletler yer alacak.

    Bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda proje çalışmalarına başladıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 'Yeni Bornova Stadı, Atatürk Spor Kompleksi gibi İzmir'de fark yaratan dev spor yatırımlarımızı hayata geçirdik. Ama bunlarla da yetinmeyerek spor alt yapısı ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Işıkkent'te yapımına başlayacağımız sahayı kısa sürede tamamlayacağız. Böylece bu bölgedeki çocuk ve gençlerimize güzel bir spor tesisi kazandıracağız' dedi.


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