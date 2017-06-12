İsimleri sahalarda yaşayacak

Bornovalı eski futbolcular Bahri Altıntabak ve Ata Albayrak'ın isimleri Naldöken ve Işıkkent'teki semt sahalarına verildi. Başkan Atila, 2 ismin Bornova'ya büyük gururlar yaşattığını hatırlattı

A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen ilk Bornovalı Futbolcu olan Bahri Altıntabak ile 2014 yılında aramızdan ayrılan Bornovalı futbol adamı Ata Albayrak'ın isimleri, Bornova Belediyesi tarafından Naldöken'de ve Işıkkent'te yapılan semt sahalarına verildi. Konuyla ilgili karar Bornova Belediye Meclisi'nde oybirliği ile alındı. Altıntabak ve Albayrak'ın çok değerli iki isim olduğunu ifade eden Başkan Olgun Atila, önergelerini oybirliği ile kabul eden tüm meclis üyelerine teşekkür etti.



A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen ilk Bornovalı Futbolcu ünvanına sahip Bahri Altıntabak ile 2014 yılında aramızdan ayrılan Bornovalı futbol adamı Ata Albayrak'ın isimleri, Bornova Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan spor tesislerinde yaşayacak.



Bornova Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na Başkanlık önergesi olarak gelen talep oybirliği ile kabul edildi ve Bornova'nın yetiştirdiği bu iki futbol adamının ismi, iki semt sahasına verildi. Oybirliği ile alınan karar gereği Naldöken'de amatör maçlara da ev sahipliği yapabilecek standartlara sahip olarak inşa edilen saha Bahri Altıntabak'ın, Işıklar ve Egemenlik Mahallesi'ndeki çocuklar ve gençler ile amatörlere hizmet edecek olan Işıkkent Sahası ise Ata Albayrak'ın adını taşıyacak.



Mutluluk duyuyoruz

Bahri Altıntabak kimdir?

Ata Albayrak kimdir?

Bornova'nın yetiştirdiği Altıntabak ve Albayrak'ın sporcu ve yönetici olarak hem kente, hem de Türk futboluna yıllarca hizmet eden iki değerli isim olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, önergelerini oybirliği ile kabul eden tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Bornova'nın sanat, kültür ve spor başta olmak üzere pek çok alanda önemli ve öncü isimler yetiştirdiğini hatırlatan Başkan Atila, 'Bu isimler bizim değerlerimiz. Bahri Altıntabak ve Ata Albayrak da bu değerli isimlerden. Kentimizin adını spor alanında tüm Türkiye'ye duyurarak bize büyük gurur yaşattılar. Bornovamıza yeni tesisler kazandırırken değerli isimleri buralarda yaşatmaktan da mutluluk duyuyoruz' dedi.1938 yılında doğan Bahri Altıntabak, profesyonel futbol kariyerine 1958-59 sezonunda, Göztepe'de başladı. Bir sonraki sezonu da sarı-kırmızılı ekipte geçiren Altıntabak, 28 Kasım 1959'da Demirspor ile oynanan 2-2'lik maçta, Göztepe kariyerindeki tek golünü kaydetti. 4 Temmuz 1960'da, Leandro Remondini yönetimindeki Galatasaray ile 60 bin lira karşılığında iki yıllık sözleşme imzaladı. 1961-62 sezonunda kaydettiği 12 golle takımın en golcü oyuncusu olurken, sezon sonunda yaşanan lig şampiyonluğuna da büyük bir katkı sağladı. 1966-67 sezonu sonuna kadar giydiği Galatasaray formasıyla toplamda iki lig, dört Türkiye Kupası, bir Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı. 1967'de doğduğu şehrin takımı Altınordu ile anlaştı. Üç sezon burada top koşturan Altıntabak,1970'te futbol kariyerini sonlandırdı.10 Kasım 1956 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bornova'da tamamladı. Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'ni bitirdikten sonra çalışma hayatına atıldı.Uzun yıllar TEDAŞ'ta çalıştı ve emekli oldu. Spora her zaman ilgi duydu. Bornova Altınayspor ve İlkadımspor kulüplerinde forma giydi. Bornova Masterler Derneği'nin de kurucu başkanı olan Albayrak, 2006-2007 sezonunda Aliağa, 2007-2008 sezonunda ise Bucaspor'da idari menajer olarak görev yaptı.