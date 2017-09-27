İşin yorgunluğunu koroda atıyorlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBETON şirketi çalışanları, kurdukları müzik grubu sayesinde hem iş yorgunluğunu atıyor hem de zor koşullarda çalışan mesai arkadaşlarına motivasyon kaynağı oluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZBETON'da kurulan ve üyelerinin tamamı personelden oluşan Türk Halk ve Sanat Müziği Korosu, iş yükü hayli ağır olan şirket çalışanların motivasyon kaynağı haline geldi. 5 ay önce çalışmalara başlanılan ve 18 kişiden oluşan koroda, çaycıdan ağır vasıta şoförüne, asfalt işçisinden oto elektrik tamirciliğine kadar değişik meslek gruplarından personel bulunuyor. Şef Gülnur Nadas Gözetlik eşliğinde, haftanın iki günü mesai saatleri dışında toplanarak çalışan müzik grubu üyeleri, hem ağır iş yükünün yorgunluğunu atıyor hem de vatandaşa hizmet üretmek için sıcak-soğuk demeden sahada olan arkadaşlarına moral veriyor.





Sıcak asfalttan solistliğe



İZBETON Korosu'nun asfalt işçisi solisti Tahsin Korkmaz, daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nda görev almış. Müziği çok seviyor. İlk konserlerin geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda verdiklerini hatırlatan Korkmaz, düşüncelerini şöyle aktarıyor: "Burada çok yoğun çalışıyoruz. Akşam doğrudan eve gitmek yerine, haftada iki gün mesai saati dışında oturup 2-3 saat müzikle uğraşıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber türkülerimizi söyleyip eğlenerek, stresi-sıkıntıyı atarak evimize öyle gidiyoruz. En büyük dileğimiz, bu koroyu geliştirip İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’nun da desteğiyle, İzmir halkına bir konser vermek.”





O aslında bir TIR'cı



İZBETON’da 8 yıldır TIR şoförlüğü yapan İlker Özcan, “Ben daha önce de müzikle uğraşıyordum. Burada da şantiyemizde böyle bir oluşum olunca, hemen dahil oldum. Çok keyifli bir grup oluşturduk. Bu çalışma bizim için hem değişiklik hem de motive edici oldu. Koro sayesinde arkadaşlarımızla daha güzel diyaloglar sağladık koro sayesinde” diyor. Özcan, org çalıyor.





Yağ tulumunu atıp koroya koşuyor



Oto tamiri ve elektrik işçisi olarak çalışan Yüksel Çelik, İZBETON korosunda bağlama çalıyor. Küçüklüğünden beri müziğe ilgisi olduğunu ancak iş yoğunluğundan buna bir türlü zaman ayıramadığını söyleyen Çelik, koro sayesinde bu hayaline kavuştuğu için çok mutlu.





Çayları da güzel sesi de..



İZBETON’da çaycılık yapan Duygu Gökçen, duygularını şu cümlelerle paylaşıyor: “Çocukluğumdan beri türkü söylüyorum. Müziği çok seviyorum; o yüzden çalışırken, yürürken kulaklığım hep kulağımdadır. Şarkı söylediğimde tüm yorgunluğumu atıyorum. Bir süre Bayraklı Halk Eğitim Korosu’na katılıp orada sesimi geliştirme fırsatı buldum. Şimdi İZBETON korosunda solistlik yapıyorum."





Yan flüt ustası



Müziğe yeteneğinin küçük yaşlarda fark edildiğini ve ortaokulda yan flüt dersleri almaya başladığını söyleyen Günay Çubukçu, “Bugüne kadar çok sayıda koro ve müzik grubunda bulundum ama insanın çalıştığı yerde bunu icra edebilmesi çok güzel bir şeymiş” diye konuşuyor. Çubukçu, İZBETON’da santralde görev yapıyor.





Darbukacı şoför



Çok küçük yaşlarda başlayan ritim sevgisinin okul sıralarını vurarak başladığını söyleyen ağır vasıta şoförü Orhan Okuyucu da İZBETON korosunda darbuka çalıyor. Okuyucu, “Okulda başlayan müzik sevgisi benimle birlikte büyüdü. Şimdi kendi arkadaş grubumuzdan bir orkestra kurduk, beraber düğünlerde sahne alıyoruz. Çalıştığım şirkette müzik yapma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyum” şeklinde konuşuyor.





Önce yol temizliği, sonra koro



İZBETON’da süpürge operatörü olan Paşa Başel’de İZBETON Korosu’nun önemli elemanlarından biri.. Müziğe ilgisinin çok fazla olduğunu söyleyen Başel, “Koro kurulacağını duyunca çok sevindim. Sesimin güzel olduğunu söylerler, çalışırken de hep şarkı söylerim. Ama koroda mey çalıyorum. Böyle bir etkinliğin oluşmasını sağlayan herkese çok teşekkür ederim” diyor.





Asfaltın da zurnanın da "kralı"



İZBETON'un en zorlu iş kollarından birini yapan asfalt işçisi Adem Ergün, aynı zamanda usta bir zurnacı.. Yazın kavurucu sıcağında asfalt döküm işinde ter döküp mesai bitiminde soluğu koro çalışmalarında alan Ergün, duygu ve düşüncelerini ik cümle ile özetliyor: "Müzik benim herşeyim. Koro çalışmaları sayesinde benim ve çalışma arkadaşlarımın verimliliği arttı."