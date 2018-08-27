İşini bıraktı köye yerleşti

Çalıştığı ünlü bir turizm firmasından ani bir kararla emekliye ayrılan İzmirli turizmci Ahmet Karakayan, hayatını 10 yıl önce yerleştiği Karaburun'un Küçükbahçe köyüne adadı

İzmir'li 2 çocuk babası 62 yaşındaki Karakayan, uzun yıllar otellerde üst düzey yöneticilik yaptı.

Yıllar önce eşi Nilüfer Karakayan ile Karaburun'u ziyaret eden Karakayan, karşılaştıkları doğal güzellikler karşısında etkilenerek, emeklilik hayatını burada geçirme kararı aldı.

Karaburun'a yerleşme hayallerini yoğun iş hayatları nedeniyle 15 yıl ertelemek zorunda kalan Karakayan çiftinin, fikri bir gazetede okudukları haber ile değişti.

Küçükbahçe köyünün güzelliklerini anlatan haberi okuyup etkilenen Ahmet Karakayan, hafta sonu geldiği sevimli köyde ev aldı. Çalıştığı işyerinden ayrılan Karakayan eşiyle köye yerleşti.

Hobi olarak resim yapan Karakayan, eşinin isteğiyle önce evini daha sonra izin alarak sokağındaki tüm evlerin duvarlarını çeşitli resimlerle süsledi. Bununla yetinmeyen Karakayan her sabah temizlediği köyün kumsalına, sokak kütüphanesi kurarak vatandaşların kullanımına sundu.

Karakayan yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köy için şiir yazıp beste de yaptı.

"Hayatımı köye adadım"

Ahmet Karakayan yaptığı açıklamada, Küçükbahçe köyünü gördüğünde çok sevip etkilendiğini belirtti.

Köye geldiği ilk günü hala unutamadığını belirten Karakayan, "Sessizliği ve sapa oluşu bana burayı sevdirdi. Bir cuma günü işten çıktım pazartesi günü işi bıraktığımı söyledim. Tazminatımı ve maaşımı yaktım, emekli maaşıma razı kaldım." dedi.

İlk yıllarda yakın arkadaşlarının kendisine "Sen orada sıkılırsın, yaşayamazsın" dediklerini anlatan Karakayan, yaşamın güzelliğini Küçükbahçe'de yeniden anladığını dile getirdi.

Karakayan, şöyle konuştu:

"Küçükbahçe, beni hayatın elinden aldı ve elimi tuttu. Kurtulmamı, heba olup gitmememi sağladı. Hayata ilişkin bir şey öğrenmemi, çözmemi, dinginleşmemi, törpülenmemi ve kendime doğru yolculuk yapmamı sağladı. Geçmişte yaşanan hayatın koşuşturması içinde ben de farkında değildim. Geldikten sonra fark ettim, milyarlar kazanırken de aynı geçinirdim, emekli maaşıyla da aynı geçiniyorum."

Karakayan, 50 yaşından sonra yerleştiği Küçükbahçe'nin kendisini ressam, şair, bestekar yaptığını, hayattaki en büyük mutluluğunun burada yaşamak olduğunu aktardı.

Eşi Niliüfer Karakayan da, Küçükbahçe'de huzur bulduklarını, stressiz bir hayatları olduğu için hiç bir sağlık sorunlarının kalmadığını kaydetti.

Karakayan, "İlk taşındığımız zamandı. Mutfak penceresinden bakarken karşımda gri bir duvar gördüm. Eşime oraya resimler çizmesini istedim. O da beni kırmadı. Kısa sürede tüm duvarları boyadı." dedi.

Köydeki komşularından Mahmut Gökçe ise Karakayan'ın yaptıklarıyla kendisinin de hayata bakışının değiştiğini anlattı. Gökçe, "Ahmet ağabeyin böyle örnek çalışmalar yapması insanları daha etkiliyor. Köyümüzün tanınmasına büyük katkı sağladı." şeklinde konuştu.