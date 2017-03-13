İşitme engelliler Foça'yı gezdi

Karşıyaka İşitme Engelliler Derneği üyeleri, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kapsamında Foça'ya gezi düzenledi

Karşıyaka İşitme Engelliler Derneği yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları üyeleri ve destekçilerinden oluşan 120 kişi İzmir'in Foça ilçesini gezdi. Foça Belediyesi'nin desteğiyle ilçe merkezinde karşılanan misafirler ilk olarak, Slow Food Foça Yeryüzü Pazarı'nı gezerek alışveriş yaptı. Ardından, Foça Tarihi Merkezi ve Foça Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü Akdeniz Foku Tanıtım Merkezi'ni ziyaret eden misafirlere, işaret dili tercümanları aracılığıyla bilgi verildi. Foça Belediyesi Karakum Plajı Tesisleri'nde düzenlenen yemek davetinde, Karşıyaka İşitme Engelliler Derneği Kadın Kolları ekibince hazırlanan dans gösterisi ve komik skeçler sergilendi. Karşıyaka İşitme Engelliler Derneği Başkanı Fatih Özyurt'un teşekkür plaketi sunduğu CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 'Böylesi anlamlı ve duygulu bir günde birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karşıyaka İşitme Engelliler Derneğimiz gibi, engelli yurttaşlarımıza yönelik kültür, sanat, eğitim ve dayanışma etkinliklerinde bulunan sivil toplum kuruluşlarına destek vermeyi sürdüreceğiz' dedi.



