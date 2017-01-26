İşitme engelliler, ritimleri hissederek dans ediyor

Hiç duymadıkları şarkıların ritimlerini hoparlörlere dokunarak hisseden işitme engellilerin yaptığı gösteriler, izleyenlerin ilgisini çekiyor

İzmir'de 8 yıl önce Özge ve Müge Göbel (27) ikiz kardeşlerin gönüllü girişimiyle ortaya çıkan Kalbimizin Ritmi İşitme Engelliler Dans Grubunda, Manisa ve İzmir'de yaşayan 16-45 yaşlarındaki 50'den fazla işitme engelli, kendini dansla ifade ediyor.



Hoparlörden hissettikleri titreşimleri hafızalarında tuttuktan sonra gönüllü Özge ve Müge Göbel kardeşlerle bu ritimlere uygun koreografi oluşturan işitme engelliler, çeşitli organizasyonlarda gösteriler yapıyor.



Gönüllü eğitmen Müge Göbel yaptığı açıklamada, ikiz kardeşi Özge ile 2009'da Karşıyaka'daki işitme engelliler okulunun önünden geçerken kapıda bekleyenleri gördüğünü, kullandıkları işaret dilinin dikkatlerini çektiğini belirterek bunun üzerine okula girerek işitme engellilerle ve eğitmenlerle tanıştıklarını anlattı.



"Tamamen gönüllülük esasıyla yapıyoruz"



İşaret dilini öğrenen Göbel, daha sonra kardeşiyle işitme engelliler için bir şeyler yapmak için harekete geçtiklerini ifade ederek şöyle konuştu:



"Sessizlikte konuşanları sesi olmak istedik. Önce onları anlayama çalıştık, daha sonra sessiz çığlıklarını ve topluma ait olma çabalarını dansa aktardık. Birçok yerde gösterilere çıkıyoruz, çeşitli organizasyonlarda yer almaya başladık. Bu tamamen gönüllülük esasıyla yapılan bir iş."



Özge Göbel de işitme engellilere dansı önce hoparlöre dokunarak hissettirdiklerini, müziğin ritmini algılamalarını sağladıkları dile getirerek "Biz sadece işitme engelliler dans grubumuzun, engelliler haftası ya da özel günlerde gösteri yapan bir ekip olmasını istemiyoruz. Bu ekibin daha sonra onların işi haline gelmesini, gelecekte paralarını kazanabilecekleri bir iş olmasını istiyoruz." dedi.



Dans grubu üyelerinden işitme engelli Kardelen Tatar da işaret diliyle çok mutlu olduğunu, hocalarını çok sevdiğini, yaptıkları danstan herkesin haberinin olmasını istediğini kaydetti.

