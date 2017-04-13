İskeçe ile ticaret gelişecek

Yunanistan'da Batı Trakya'da Türklerin en yoğun yaşadığı illerin başında gelen İskeçe'nin Ticaret Odası'ndan bir heyet, İzmir'i ziyaret ederek aralarında Ege İhracatçı Birlikleri'nin olduğu kurumlarla temaslarla bulundu

İskeçe Ticaret Odası'nın Ege İhracatçı Birlikleri'ni ziyaretinde konuşan İskeçe Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Irfan Chatzigkene, Yunanistan'ı sarsan ekonomik kriz sonrasında bölgede üretim faaliyeti gösteren şirketlerin çoğunun, yatırımlarını komşu ülkelere kaydırmak durumunda kaldığını, amaçlarının İskeçe'yi eskisi gibi cazibe merkezi haline getirmek olduğunu bu amaçla İzmir'i ziyaret ettiklerini kaydetti.



Yunanistan ile Türkiye'nin kültürel ve tarihi bağlarının yanında güçlü ticari bağları olduğuna işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, "Selanik'le ticaretimizi oradaki ticaret odası aracılığıyla artırmaya çalışıyoruz. Çeşitli işbirliği protokolleri yaptık. Hatta Selanik Uluslararası Fuarı'nda önümüzdeki dönemde Ege İhracatçı Birlikleri olarak milli katılım organizasyonu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu açıdan İskeçe ile de işbirliği yapmak ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek isteriz. Karşılıklı heyetlerle Selanik'te olduğu gibi iş ilişkilerimizi geliştirmek bizi memnun eder" diye konuştu.



Karşılıklı heyetlerle İzmir ile İskeçe arasındaki ticaretin canlandırabileceğini belirten Ünlütürk, bu amaçla potansiyeli olan sektörleri belirlemek için İskeçe Ticaret Odası ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Ünlütürk şöyle devam etti:



"Aramızda ticari anlamda değerli olacak en azından 3 sektör üzerinden gidelim. Bu sektörler için hem siz hem biz uygun firma profillerini çıkaralım ve net bir tablo oluşturalım buna istinaden de ticaret heyeti anlamında çalışmaya başlayalım. Selanik ile İzmir arasında feribot seferlerinin başlaması konusu uzun süredir gündemde. Bu anlamda bir gelişme yaşarsak ticaretimiz için oldukça güzel bir hamle olacaktır. Bu sayede kısa sürede Selanik'ten ürünler geçerek size ulaşır ve ticaretimiz daha iyi boyutlara gelir diye umuyoruz ayrıca bu sayede turizm de gelişecektir."



Egeli ihracatçılar açısından İskeçe'nin çok önemli olduğunu dile getiren Ünlütürk, "İş planlarımıza İskeçe'yi de ekleyeceğiz. Doğru sektörlerle ticaret heyeti yapalım iki taraf da kazansın. Şu an Selanik Uluslararası Fuarı için hazırlık halindeyiz, Eylül ayında düzenlenecek bu fuara geldiğimizde bir gün önce veya bir gün sonra veya öncesinde tamamen bağımsız bir zaman diliminde ikili görüşmeler düzenleyelim. Mutlaka karşılıklı heyet düzenleyelim başka türlü ticari ilişkilerin gelişmesi mümkün olamaz" dedi.



İskeçe Ticaret Odası Meclis Üyesi Serkan Hatip ise, Yunanistan ile ticaret yapmak isteyen, Batı Trakya, İskeçe ve çevresine ihracat yapmak isteyen Egeli ihracatçılarla ikili görüşmeler ve farklı organizasyonlarda birlikte olmak istediklerini ifade etti.

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