İşler: Neredeyse müşterilerin soluduğu havadan bile ücret alacaklar

İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde, bazı eğlence mekanlarının 'müzik ücreti' adı altında para aldığına yönelik iddialarla ilgili konuşan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, bazı fırsatçı işletmelerin bulunduğunu söyledi. Mehmet İşler, bazı işletmelerin neredeyse müşterilerin soluduğu havadan bile ücret alacak duruma geldiğini, bunun Çeşme'nin imajına zarar verdiğini kaydetti. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç ise kendilerine bu yönde herhangi bir şikayet gelmediğini belirtti

Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde bazı gece kulüpleri, iddiaya göre, müşterilerinden 'müzik bedeli' adı altında ücret istedi. İşletmeler, 'müzik bedeli' olarak adisyonlara kişi başı 50 lira yansıttı. İddialar, ilçede tartışma yarattı. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, kendilerine bu yönde bir şikayet gelmediğini belirtti. Bu tür bir uygulamaya rastlamadıklarını kaydeden Dalgıç, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Olayı araştırıyorum. Elinde bir tane adisyon olan varsa bize başvursun, biz o işletmeler için gereğini yaparız. Ama böyle bir duruma rastlamadık. İlgili idare bununla ilgili bir işlem yapmıyorsa o zaman bu tür konulara girilir. Gerekli denetimler de yapılıyor" dedi.

ETİK Başkanı Mehmet İşler ise Alaçatı'da bazı eğlence mekanlarının, müşterilerden bu bedeli aldığını söyledi. Mehmet İşler, "Müzik Meslek Birlikleri Yasası çıktı. Bu yasada, telif hakları ödeme konusunda bir düzenleme yapıldı. Telif hakkı çıkınca ciddi bedeller ödenmeye başlandı. Ancak yasada bazı boşluklar var. Eğlence mekanlarının müşterilerinden bu şekilde ücret alamayacaklarına dair açık ve net bir yönetmelik veya mevzuat yok" diye konuştu.

'FIRSATÇI İŞLETMELER VAR'

İşletmede dinletilen müziklerden dolayı mekan sahiplerinin telif ödediğini anımsatan Mehmet İşler, şunları söyledi:

"Asıl geliri müzikten olanlar ve olmayanlar var. Oteller müzik yapıyordu. Sadece bir fon olsun diye yapılıyordu. O müziği satarak gelir elde etmiyorlardı. Ancak gece kulüpleri müzik satıyor. İnsanlar oradaki müziğe ve eğlenceye gidiyor. Çekim ve cazibe gücünü aslında eğlence oluşturuyor. İçki değil. İçki başka yerlerde de var. Orada yaratılan ambiyans ve bunun ana unsuru olan müzik. Bu işletmeler de müzik için ciddi bedeller harcıyorlar. İstanbul'dan özel DJ getiriyoruz. Özel şov grupları getiriyorlar. Özel sanatçı ve müzik yapanları getiriyorlar. O mekanın da asıl cazibe gücü müzik. İnsanlar müzik dinlemek için geldiklerinden dolayı mekanlar da müzik satar hale geldi."

'NEREDEYSE HAVADAN BİLE PARA ALACAKLAR'

İşletmelerde asıl gider kalemleri içerisinde bu tip harcamaların ciddi yer edinmeye başlamasının ardından mekan sahiplerinin bu yüksek gider kalemlerini müşterisine yansıtmaya başladığını söyleyen Mehmet İşler, "Bu tür mekanlara gidenler zaten içki ya da yemek için değil, müzik için gidiyor. Bunu satın alıyorlar. Böyle olunca işletmeler de 'Ben bu müziği satarım' demeye başladı. Çünkü maliyetleri yükseldi. Böyle bir gider kalemi var. Giderleştirdiği bir şeyi gelir haline çevirme hakkı var. Ama bugüne kadar bu yapılmıyordu. Çünkü müziğin böyle bir maliyeti yoktu" diye konuştu. Alaçatı'da sezonun 2,5 ay olduğunu, bu sürede neredeyse oradaki havadan bile para almaya kalkan, bunu ranta çeviren bazı fırsatçı işletmecilerin bulunduğunu ileri süren ETİK Başkanı Mehmet İşler, "Fırsatçı işletmeciler diyor ki 'Ben 2,5 ayda ne yapabilirsem yaparım. Gerekirse mekanımdaki havaya sıktığım kokunun bile parasını alırım.' Burada ters olan bir şey var, o da buna karşılık veren bir kesimin olması. Gidip satın alan bir kesim var. Şikayetçi olan böyle mekanlara gitmez, protesto eder. O zaman da belki mekan sahibi serbest piyasaya göre kendine çekidüzen verir. Buna karşı çıkmayan ve hizmeti satın alan kesim olunca biz de karşı çıkamıyoruz" dedi.

'BELEDİYELER TEDBİR ALMAK ZORUNDA'

Tartışmalar nedeniyle kaybeden tarafın aslında Alaçatı olduğunu belirten Mehmet İşler, Alaçatı'nın bu tür uygulamalar ile imajının bozulduğunu söyledi. Alaçatı'nın adının 'pahalı, kazıkçı, tüketiciyi sömüren, insanları kıstırdığında ceplerindeki parayı alan, fırsatçı, rantçı' diye hafızalara kazınacağından endişe duyduğunu ifade eden İşler, bunun da bölge için gelecekte büyük sorun yaratacağını belirtti. Mevzuattaki boşluklardan faydalanan bu tür işletmeler için yerel yönetimlerin harekete geçmesi gerektiğine değinen İşler, "Belediye eğer Alaçatı ve Çeşme'nin geleceğini düşünüyorsa, bunlarla ilgili tedbir almak zorunda. Aksi halde bir müddet sonra Çeşme, kimsenin gitmediği, uğramadığı, insanlarını kazıklayan bir yer olarak algılanacak. Bu da oranın zamanla bir gül gibi solmasına, bu kötü imajdan dolayı yok olmasına neden olacak. Çeşme'ye yazık olacak" ifadelerini kullandı.

'HER SENEKİ GİBİ BİR İNFAZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, ilçenin Alaçatı Mahallesi'nde bazı eğlence mekanlarında 'müzik ücreti' adı altında para aldığına yönelik iddialar hakkında konuştu. Köfüncü, "Çeşme'de her yıl, sezon ortasında veya sonuna doğru bu tür spekülasyonlarla karşılaşıyoruz. Adisyonda müzik ücreti geçtiğini ispatlamaları gerekir. Masa başında, duyumla haber yapmak olmaz. Sistematik bir şekilde her yaz Çeşme'ye vurmaya çalışıyorlar. Geçen yazın sonunda bir sanatçı, Atatürk Havalimanı'nda, 'Alaçatı'da herkesten adım başı para alınıyor' diyordu. Var mı bunun ispatı? Şimdi de müzik parasını gündeme getirdiler. Getirin adisyonu. Haberi yazan arkadaşımız kiminle görüştü? Bizlerle mi görüştü? Esnafla mı görüştü? Şikayetçi arkadaşla mı görüştü? Zabıtayla mı görüştü? Kimseye sormadan bu yapılan infazdır. Her seneki gibi bir infaz gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

'HER İŞLETMEDE MENÜ VAR'

İşletmelerin önünde fiyatları gösteren menülerin olduğuna dikkat çeken Köfüncü, "Bakarsınız menüye, 'Bu bana uyuyor' dersiniz ve işletmeye girersiniz. Birçok yerde artık fiyat tarifesi var. Müzikli yere gidiyorsanız, bunun rakamı ayrı; müziksiz yere giderseniz, rakamlar ayrı. 'Ben kafamı dinlemek istiyorum, müzik istemiyorum' diyorsanız ona göre restoranlarımız var. Beach Club'larda gece 03.00'e kadar eğlence var. İnsanlar istediği yerde, istediğini yeme içme imkanına sahip. Ama yiyip içtikten sonra, 'müzik bedeli' adı altında ayrıca para alındığına ben inanmıyorum. Varsa da bana göstersinler. Önümüze bir ispat koysunlar. İspat olmadan Çeşme'yi, Alaçatı'yı karalamak çok kolay. Her nedense sezon ortasında bu tür spekülatif haberler yapıyorlar. İnsanlar huzur ararken, etrafına bir ayna koysun, kendilerine baksınlar. Ondan sonra huzuru bulsunlar. Bizde ne yazık ki öyle değil" dedi.

'İSPAT EDİN, GEREĞİNİ YAPALIM'

Çeşme ve Alaçatı'ya yargısız infaz yapıldığını ifade eden Köfüncü, "Eğer doğruluk payı varsa, yetkililer gereğini yaparlar. Mekanın ismini ve adisyonu önümüze koysunlar. Sevgili Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Esnaf Odası olarak biz; konu kiminle ilgiliyse yerinde incelemeyi yapalım, yerinde cezasını keselim. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapalım. O işletmeyi ikaz edelim. Ama ispat olmadan böyle bir şeyi kabul edemiyorum. Sadece belgesiz şikayetle, kulaktan dolma dedikoduyla yargısız infaz olmaz. İspat ortaya koyarlarsa o zaman başka" ifadelerini kullandı.

'ÇEŞME'DE HER KESEYE GÖRE YER VAR'

Geçen yıl da ıstakozlu hamburger konusunun gündeme geldiğini hatırlatan Köfüncü, "İşletmeye gittik, baktık. Menüde yazıyordu. Istakozlu hamburger 240 lira, normal hamburger de 35-40 liraydı. Normalini yemeyip, ıstakozlusunu yiyorsan, ben ne yapabilirim? Menüye bakmadan yersen, yedikten sonra itiraz etmek ne kadar doğru? İşletmenin birisi 500 liraya pizza satıyor. Bir gurme ya da yazar, özel olarak onu yemek için geliyor. İşletme menüsüne fiyatını yazmış. Bütçene uygun değilse yemezsin. 'Neden fiyatı bu kadar yüksek?' deme hakkına sahip değilsin. Çeşme'de 13 liraya da karnını doyurabilirsin, 230 liraya da, 2 bin liraya da doyurabilirsin. Çeşme'de her keseye göre yer var" diye konuştu.