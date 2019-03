İstanbul-İzmir otoyolu ücret tarifesi: Akhisar-İzmir arası için kaç para ödenecek?

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahının açılmasının ardından ücret tarifeleri de belli oldu. İzmir’den Akhisar’a 83 kilometrelik yol için 1'inci sınıf otomobiller için 38 TL ücret alınacak. 5. sınıf araçlar için ise 120,80 TL ücret alınacak.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahı İzmir'de düzenlenen ortak mitingde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla açıldı. Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edilen Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu’nda yeni hattın açılması gözler ücret tarifesine çevrilmişti. Buna göre aralarında 83 kilometrelik İzmir-Akhisar arasında toplam 5 sınıf araç kategorisi için ücretler netleşti.

AKS aralığı 3.20 metreden küçük iki akslı araçların tabi olduğu Sınıf 1 için; 38 TL’lik,

AKS aralığı 3.20 metre ve 3.20 metreden büyük UKOME kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki AKS’lı araçların tabi olduğu sınıf 2 için; 60,80 TL’lik,

3 AKS’lı her türlü araçların tabi olduğu Sınıf 3 için; 72,20 TL’lik,

4 AKS’lı her türlü araçların bulunduğu Sınıf 4 için; 95,75 TL’lik,

5 AKS’lı her türlü araçların bulunduğu Sınıf 5 için; 120,80 TL’lik

Motosikletlerin tabi olduğu Sınıf 6 için; 26,60 TL’lik ücretlendirme yapıldı.