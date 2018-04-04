İTB seçim sonuçları, rakı sofralarında belirlendi

İzmir Ticaret Borsası meclis üyeleri belirlendi. Kuru Üzüm Toptan Ticareti Meslek Komitesi'nde üreticiyi temsil eden TARİŞ seçilemedi. Seçimlerde ilkesiz davranıldığını ve rakı masalarında oyların satın alındığını iddia eden İTB Meclis Üyesi Tayfur Gürcan, 'TARİŞ seçimleri rakı masasında kaybetti. Bu seçimde üretici kaybederken tüccar kazandı' dedi

Ali Budak-Türkiye genelindeki tüm oda ve borsa seçimleri Kanun Hükmünde Kararname ile geçtiğimiz Eylül ayında iptal edilmişti. İptal edilen seçimler hakkında ilk açıklamayı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, 'Daha sağlıklı ve adil bir seçim sürecinin işletilmesi için tüm oda ve borsa seçimlerinin Nisan 2018'e ertelenmiştir' açıklamasında bulunmuştu. Türkiye çapındaki bütün oda ve borsalarda ise seçim tarihleri belirlendi ve 1 Nisan itibariyle seçimler başladı. 1 Nisan Pazar günü İzmir Ticaret Borsası da komite seçimlerini gerçekleştirdi. Ancak seçimlerde ilkesiz seçim çalışması yapıldığını ve seçim sonucunun rakı masasında belirlendiğini ileri süren İTB Meclis Üyesi Tayfur Gürcan, 'Yapılan seçimlerin sonucu rakı masalarında belirlendi. Seçimlerin kaybedeni üreticiler olmuştur' açıklamasında bulundu.



Belden aşağı çalıştılar



Detaylı görüşmeler sonrasında seçim sürecinde yapılan ilkesiz seçim çalışmaları olduğunu ifade eden İTB Meclis Üyesi Tayfur Gürcan, 'Ciddi çalışmalar sonucunda rakip adayların çok ilkesiz bir seçim çalışması yaptığı bilgisine ulaştık. Seçimlerde rakiplerin belden aşağı çalıştığını ve oy kullanacak Tire'deki üreticileri yaklaşık bir hafta meyhanelerde kurdukları rakı sofralarında ağırladıkları bilgisine ulaştık. Bu çalışmalar sonucunda ise seçimi kazandılar. Rakı masaları sayesinde oy almayı başardılar. Rakibin ilkesiz seçim çalışması sonucu üreticilerin temsilcisi olan TARİŞ'ten aday Yurtcan Biryol seçimi kaybederek, İzmir Ticaret Borsası Kuru Üzüm Toptan Ticareti Meslek Komitesi'ne seçilemedi. Seçim rakı sofralarında kaybedildi. Şu anda İzmir Ticaret Borsası'nda Kuru Üzüm Toptan Ticareti Meslek Komitesi'nde üreticiyi temsil edecek kimse yok. Bu seçimde üretici kaybetti, tüccar kazandı' dedi.



Seçimin kaybedeni üretici, kazananı toptancı oldu



Bu sonuçla üreticinin kaybettiğini ve TARİŞ gibi üreticiler için çalışan bir kurumun temsilcisi olmadığını belirten Gürcan, şöyle devam etti: 'TARİŞ temsil edimi ve üreticilerin kurumu olarak böyle ilkesiz bir politika karşısında ne yapabilir ki? Tabi ki karşı mücadele geliştiremedi. Zaten bu süreci de seçime çok az kala öğrendik. Türkiye'de maalesef seçimler böyle yapılıyor. İşte demokrasimiz böyle ilerliyor. Bundan sonra kuru üzüm alanında İTB'de üreticiyi temsil edecek kimse kalmadı. Manisa'da benzin istasyonu işleten ve Tire'de incir komisyonculuğu yapan kişiler üreticinin temsilcisi olamaz. Bu seçimin kaybedeni üretici, kazananı toptancı oldu. Ama burada sorumlu yine oy verenlerdir. Öncelikle üreticilerin bu konuda bilgi sahibi olması gerekiyor. İlkesel davranan üreticilerin içlerindeki ilkesiz ve rakı için oy verenleri belirlemesi ve ona göre önlem alması gerekiyor. Bu çok ağır ve anlamsız süreç. Ege'de kuru üzüm temsilcisi yok. Olayın önemi anlaşılmıyor. Ancak rakı sofralarında oy veren üreticiler de önümüzdeki süreçte olayın vahametini ve ciddiyetini daha net anlayıp, kavrayacak.'

10 bin üzüm üreticisini temsil etmesi beklenen TARİŞ'ten aday Yurtcan Biryol ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini, iddialarla ilgili yorumda bulunmayacağını söyledi.