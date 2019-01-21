İtfaiyecilere temiz hava desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, büyük yangınlarda görevli itfaiye personelinin hava solunum cihazlarını olay yerinde doldurabilmek için Türkiye'nin ilk 'Temiz Hava Solunum Cihazı Dolum Aracı'nı hizmete aldı.

Burcu Özkan - Büyük çaplı yangınlarda ekiplerin hava solunum cihazlarını olay yerinde hızlı bir şekilde doldurması için 'Temiz Hava Solunum Cihazı Dolum Aracı'nı filosuna dahil eden İzmir'in yerel yönetimi, böylece olası büyük yangınlara müdahalede önemli bir avantaj sağladı.

Sevkiyat sorunu bitti

5 dakika içinde 8 solunum cihazını dolduracak kapasitedeki araç, Türkiye'de sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda bulunuyor. Yaklaşık 5 milyon liraya satın alınan araçta jeneratör ile karanlık ortamlara ışık vermek amacıyla aydınlatma sistemi de bulunuyor. Daha önce İtfaiye personelinin temiz hava solunum cihazları sadece Yenişehir'deki İtfaiye Binası'nda dolduran ve büyük bir yangın çıktığında biten tüpleri Yenişehir'e sevketmek zorunda kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni aracıyla bu önemli bir sorunu ortadan kaldırmış oldu.

Büyük yangınlarda hayati önem taşıyor

Son derece modern teknoloji ile donatılmış olan Temiz Hava Solunum Cihazı Dolum aracında, temiz hava solunum cihazlarının içindeki miktarı ve dolum oranını gösteren bilgisayar, yedekleriyle birlikte 110 adet solunum tüpü ve elektrik yangınlarında kullanılmak üzere 50 adet kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü ekipman da bulunuyor. İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, büyük yangınlarda olay yerine giden yeni araç sayesinde hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Oluşabilecek büyük çaplı yangınlara her bakımdan hazırlıklı olmak için bu aracımızı da filomuza dahil ettik. Büyük yangınlarda itfaiye erlerimizin solunum tüpü bittiğinde, kısa sürede olay yerinde doldurulması bizim için hayati önem taşıyor. Özellikle fabrika, hastane ve sanayi yangınlarında işimiz bu araç sayesinde kolaylaşacak."