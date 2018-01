İthal edilen 20 ton et sağlıksız çıktı

Bosna Hersek'ten ithal edilen 20 ton (20 bin 43 kilogram) kırmızı ette 'E.coli O157' hastalığı tespit edildi. Hastalığın hijyen kaynaklı olduğunu söyleyen Bülent Arman, 'Bu olay tamamen hijyenden kaynaklı. Bu olay halk sağlığı olduğu için azami önem gösterilmesi gerekir. Ucuz et yedireceğim diye insanları hasta etmenin bir anlamı yok' dedi

Ali Budak- Hijyen kaynaklı oluşan hastalığın 24 Ağustos 2017 tarihinde incelemeye alınan hayvanların tahlil sonuçlarından ortaya çıktı. Tahlil sonuçlarına göre raporda, insan sağlığına zararlı, 'E.coli O157' hastalığı tespit edildi. Bu hastalık tıp dünyasında bilinen en tehlikeli gıda kaynaklı patojen bakteriler arasında değerlendiriliyor. Bosna Hersek'ten ithal edilen 20 tonluk ette yaşanan hastalıkla ilgili İzmir Ticaret Borsası Başkan Yarımcısı Bülent Arman, 'Öncelikle Bosna Hersek bir Avrupa ülkesi değil. Hijyene ne kadar önem veriyor ve dikkat ediyor bilemiyoruz. Çünkü yaşanan hastalık hijyen konusundaki sıkıntıdan kaynaklanıyor. E.coli bakterisi hijyenle alakalı bir rahatsızlık. Kesim yapılan yerin koşullarını kötü olması bile bu hastalığa neden olabilir. Gerçi bakanlığın onaylı işletmelerden aldığını tahmin ediyorum ama neye göre onaylı olduğunu bilemiyorum. AB'nin onayladığı işletme midir? Onu da bilemiyoruz' dedi.

İnsanları hasta etmeyin

Olması gerekin getirilen etin gerekli kontrollerinin yapılmasından sonra piyasaya sunulması olduğunu belirten Arman, şöyle devam etti: Süreç böyle işler. Burada bir atlama ya da gecikme söz konusu sanırım. Yoksa bu ürünün satılmasını izin verilmez. Verilmemesi gerekir. Yani öyle tahmin ediyorum. Tabi burada bahsettiğimiz halk sağlılığı olduğu için azami derecede önem gösterilmesi gerekiyor. Ucuz et yedireceğim diye insanları hasta etmenin bir anlamı yok. Burada birincil olarak halk sağlığı ve etin gereken hijyenik olması önemli. Bu konuda başka bir şey söyleyemiyorum.

'Sorumlu devlettir'

Bu ürünün ithalatını Et ve Süt Kurumu'nun sağladığını ifade eden Arman, 'Satıldığı yerler de belli. Yani sadece belli marketlerde satılıyor. Ancak bu haberi okuyan müşteri et yemeyi bırakıyor. Sanki bütün etler hastalıklı gibi algılanıyor. Bu çok kötü bir durum. Bu durumun sorumlusu ne üretici ne de kesicidir. Burada sorumlu devlettir. Hata devletten kaynaklanıyor. Ancak bu hata bütün sektöre mal ediliyor. Bu çok yanlış bir durum. Bunun yanı sıra ithal kuşbaşı ve kıymanın sadece 2 mağazada satılıyor olması da vatandaşın buna ulaşmasında sıkıntı yarattığı yönünde eleştiriler aldık. Bu 2 markete çok az miktarda geldiğini duydum. Şu anda herkes istediği miktarda alıyor mu bilmiyorum ama ilk başladığında ciddi bir ulaşamama durumu söz konusuydu' diye konuştu.

'Bilinçli tüketici yerli tercih ediyor'

Yerli üreticilerin başlattığı 'ithal 1 kilogram yerine yerli 750 gram' tercih edilmesi sürecini de Arman, şöyle değerlendirdi: Ülkemizde bilinçli tüketiciler zaten tercihlerini doğru yapıyor. O konuda sıkıntımız yok. Burada üreticiler olarak devletle rekabet halindeyiz ama damak tadını bilen ve sağlıklı beslenmek isteyen tüketici yerli üretimi talep ediyor. Tüketici bilinçli. Bilinçli de olmak zorunda. 40-50 lira ete para veriyorsan en sağlıklı olduğunu düşündüğü yerden alacaksın. Bu da kasap ya da tüketici için geleneksel olan satıcılar oluyor. Bu konuda bir şikayetimiz yok. Bilinçli tüketici zaten yerli üretimi tercih ediyor.

Et ve Süt Kurumu açıklama yaptı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 'Vatandaşa Hastalıklı Et Yedirdiler' haberine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Söz konusu haberde yer alan, vatandaşa hastalıklı et yedirildiği iddiası kesinlikle asılsızdır. Bu tamamen kurumumuzu karalamaya, Bosna Hersek ile yürütülen faaliyetleri sekteye uğratmaya yöneliktir.



Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu tarafından Kurumumuza verilen tarife kontenjanları kapsamında sığır eti ithalatı gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Bosna Hersek’ten de sığır eti ithal edilmektedir. Nitekim 2014 yılından bu yana ilgili ülkeden ithalat programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 20 bin ton et ithalatı gerçekleştirilmiştir.



İthal edilen etlerin gerekli analiz ve kontrol işlemleri, Veteriner Sınır Kontrol Noktası tarafından yapılmaktadır. Yapılan bu kontrollerde Bosna Hersek’ten getirilen etlerin sadece bir partisinde sağlık sorunu olduğu tespit edilmiştir. Bu etler, analiz sonuçları çıkana kadar 24.08.2017 tarihinde depolarımızda muhafaza altına alınmıştır.



Bu partideki etler, iddia edildiği gibi piyasaya sürülmemiş olup depolarımızda muhafaza altında tutulmuştur. Analiz sonuçlarının olumsuz çıkması üzerine imha işlemlerine, Gıda Ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 20. maddesine göre 05.01.2018 tarihi itibarı ile Erzincan Kombinamız rendering tesislerinde başlanılmıştır.



Kurumumuzun piyasaya sağlıksız et sunması asla söz konusu değildir. Tüm ithalat faaliyetlerinde, işlemlerin sağlık ve teknik kurallara uygunluğu konusunda büyük hassasiyet gösterilmektedir."