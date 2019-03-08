İTK'lılar FIRST LEGO şampiyonu

İTK Bahattin Tatış Kampüsü Anadolu Lisesi RİSİNG BRAİNS Takımı Robot Mekanik Tasarım kategorisinde şampiyon oldu.

İTK'lılar FIRST LEGO şampiyonu
08 Mart 2019 Cuma 10:21

FIRST® LEGO® League (FLL) ismiyle bilinen ve küresel, birleştirici, eşitleyici, her sene muhteşem maceralara gebe, öz güven sahibi, sorgulayan, takım halinde, toplumsal anlamı olan çözümler üreten bir gençlik yetişmesi için vitamin görevi gören bu turnuvada, İTK Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi SPARKY Takımı Proje kategorisinde ve İTK Bahattin Tatış Kampüsü Anadolu Lisesi RİSİNG BRAİNS Takımı Robot Mekanik Tasarım kategorisinde şampiyon oldu.

Etiketler; #İTK #Bahattin Tatış Kampüsü #anadolu lisesi #RİSİNG BRAİNS Takımı Robot Mekanik Tasarım
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