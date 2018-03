İTO'da 'ortak akıl adayı Küçükkurt olacak' iddiası

Nisan ayında gerçekleşecek oda seçimleri öncesinde İzmir Ticaret Odası'ndaki seçim yarışı hızlandı. Yarışın mevcut başkan Ekrem Demirtaş ve Mahmut Özgener arasında geçeceği söylenirken üyelerin ortak akılla yeni bir aday daha çıkarmayı düşündüğüne yönelik iddialar hakkında konuşan İTO Eski Meclis Üyesi Kadir Sinan, 'Meclise giren üyelerin kendi içlerinden ortak bir kararla bir aday daha çıkarabilirse bazı şeylerin değişeceğine inanıyorum. Hasan Küçükkurt'a da bakacağız.' dedi

Ali Budak-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı odalardaki seçimler yaklaştıkça seçim yarışları da hızlanıyor. İzmir'de Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası mevcut başkanlarıyla devam edecekken İzmir Deniz Ticaret Odası'nda mevcut başkan Yusuf Öztürk ile Gökalp Erim yarışacak. Ancak en önemli yarışlardan biri de 70 bini aşan üyesiyle İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleşecek. Seçime şu ana kadar adaylığını açıklayan Ekrem Demirtaş, Mahmut Özgener ve Zeki Yöndem girecek. Yarışın Demirtaş ve Özgener arasında geçeceği söylenirken İTO'daki muhalif üyelerin yeni bir aday daha çıkaracakları iddia ediliyor. Bu adayın başında ise Hasan Küçükkurt'un adı geçiyor.



Ortak aday, Hasan Küçükkurt mu olacak?



İzmir Ticaret Odası'nın ne Demirtaş ne de Özgener'den ibaret olmadığını ve meclisin yeni aday çıkaraması gerektiğine işaret eden İTO Eski Meclis Üyesi Kadir Sinan, 'Vallahi Hasan Küçükkurt'a da bakacağız. Şu an için bir şey söyleyemeyiz. Çünkü öncesinde komitelerin seçilmesi gerekiyor. Önce o bir belirlensin de sonrasına da bakacağız. Ne Ekrem Demirtaş ne de Mahmut Özgener olsun diyenlerin öncelikle birleşmesi ve komite seçimlerinden sonra da bir isim üzerinde uzlaşmaları gerekiyor. Öncelikle komite üyelerinin seçilmesi yani meclisin belirlenmesi gerekiyor. Bu olmadan ne desek boş yani havada kalır. Bu nedenle de konuşarak bir kanaat oluşturmak yanlış. Şu an için Ekrem Demirtaş ve Mahmut Özgener aday olduklarını açıklayarak seçim noktasında tavırlarını ortaya koydu. Aday olanlar İzmir ve İzmir ticaretiyle ilgili projelerini de açıkladı. Dolayısıyla adaylar kesinleştiğinde daha net konuşabiliriz. Ancak bunlar dışında aday olacak kişiler ya da orataya isim atanların kanaat oluşturmasına karşı çıkıyorum. Öncelikle meclisin ortaya çıkması ve ona göre de başkan adaylarının belirlenmesi gerekiyor' dedi.



Ortak aday çıkarılabilir



Demirtaş ve Özgener'in seçimle ilgili belirli bir mesafe kaydettiğine işaret eden Sinan, şöyle devam etti: Bunların dışında yeni yapılar da çıkabilir ama nasıl mesafe alacakları da bilinemiyor. İTO için kendi kanaatimizi söyleriz. Odanın kendi iç dinamiğiyle bir adayın çıkmasını ve üyelerin ortak kararlarıyla odayı yönetecek bir aday ortaya koymak isteriz. Bu konuda yeni seçilecek meclisin İTO'nun başındaki ismi belirleyeceğinden endişemiz yok. Sonuçta Ekrem Demirtaş'ın karşısına çıkacak olan adayların 25 yıllık Ekrem Demirtaş birikimini aşabilecek bir şeyler ortaya koyması gerekiyor. İsim bazında Ahmet, Mehmet'in aday olduğunu açıklaması ise doğru değil. Seçimlerde bir şeyler yapabilmek için öncelikle komiteye ve meclise seçilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ekrem Demirtaş'ın ciddi müdahalesine olmasına rağmen komitenin farklı bir ses için mücadelesi olacak. Bu durumda ise mevcut adaylar önceliğini bu 2 adayı da desteklemeyecek ve meclise seçilen muhalif üyelerde olacağını düşünüyorum. Bu üyeler de kendi içlerinden ortak bir kararla bir aday çıkarabilirse bazı şeylerin değişeceğine inanıyorum. Ancak bu süreçteki öncelik meclisin seçilmesi ve sonrasında meclisin ortaya koyacağı yeni bir adayın belirlenip belirlenmemesi olacak.

Eski binalar emniyete kiralanacak iddiası



İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş'a hükümetin onay vermediği ve bu duruma karşı da Ekrem Demirtaş'ın İTO'nun eski binalarını İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne kiralamak istediğine yönelik iddiaları sorduğumuz Müteahhitler Federasyonu Başkanı ve İTO Meclis Üyesi Necip Nasır, 'Demirtaş'ın eski binaları İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne vermesi ya da kiralaması gibi bir durum şu an için yok. Zaten o binalar sadece kiraya verilebilir. Bu noktada da biz otel gibi bir hizmet konusunda kullanılmasını istediğimiz belirttik. Bu konuda da gerekli çalışmalar yapılıyordur. Daha öncesinde üniversiteye verilmek istendi ama buna karşı çıktık. Çünkü orası çok merkezi bir yer ve binalar okul ya da eğitim için elverişli değil. Bunu sürekli dile de getiriyoruz. Şu an için ise binaların emniyet müdürlüğüne kiralandığı yönünde bir bilgim yok.



Demirtaş'tan kahvaltılı toplantı



Demirtaş'ın mevcut komite başkanlarıyla ve başkan adaylarıyla haftasonu düzenleyeceği kahvaltıda biraraya geleceğine yönelik bilgisini sorduğumuz Nasır, şöyle konuştu: Bana ve birlikte çalıştığım arkadaşlarımıza bu yönde bir teklif gelmedi. Bu konuda bir bilgim yok. Ancak Demirtaş tabi ki yeniden başkan olmak için böyle bir şey yapıyor olabilir. Bu konuda bir şey söyleyemem. Bunun dışında Ekrem Demirtaş inşaat sektörü de olmak üzere 20'nin üzerinde komiteden seçime girecek. Hangisinden seçilirse de başkanlığa adaylığını açıklayacak. Demirtaş'ın inşaattan girme nedenlerinden biri de Mahmut Özgener'in de inşaattan seçime girmesinden kaynaklanıyor. Bir şekilde Özgener'in önüne engel oluşturmak istiyor olabilir. Zaten bu konuda da yoğun bir çalışma yürütüyor. İzmir Ticaret Odası'nda da kesinlikle bir değişim olacak. Buna inanıyorum. Çünkü meclis üyelerinin de bu yönde yoğun ve ciddi bir talebi var. Bu talep ise günden güne artıyor.