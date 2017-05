İTO'dan Çin'de 4 işbirliği ve kardeşlik imzası ile döndü

İZMİR Ticaret Odası'nın Çin'e düzenlediği İş ve İnceleme Gezisinde Şangay ve Hong Kong'da 4 oda ve kuruluş ile işbirliği ve kardeşlik anlaşması imzalandı. Bu anlaşmalar ile İzmir ile Şangay ve Hong Kong arasındaki ticaretin arttırılması ve turizmin geliştirilmesi hedefleniyor

İzmir Ticaret Odası'nın 7-12 Mayıs tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'ne düzenlediği İş ve İnceleme Gezisi Kapsamında 4 anlaşmaya imza atıldı. Şangay'da Pudong Ticaret Odası ve Şangay Uluslararası Ticaret Odası ile Kardeş Oda Anlaşması imzalanırken, Hong Kong'da da Hong Kong Ticaret Odası ve Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi ile de işbirliği anlaşmaları imzalandı. Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi ile işbirliği anlaşmasını İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi Genel Müdürü Margaret Fong imzaladı. İmza törenine İTO Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Türkiye'nin Hong Kong Ticaret Ateşesi Ayşegül Barçın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Suphi Şahin de katıldı. Fong, imza töreninde yaptığı konuşmada, Hong Kong ticaretinin gelişimi için daha çok uluslararası organizasyonlar ve fuar organizasyonları yapan bir kuruluş olduklarını, biri İstanbul'da olmak üzere 46 ülkede temsilcilikleri olduğunu belirterek, “Her yıl Hong Kong'da düzenlediğimiz fuarlar içinde ikisi çok önemli. Birisi kitap fuarı, diğeri de gıda fuarı olan Food Expo. Kitap fuarı sıradan bir kitap fuarı değil, katılan tüm ülkeler çeşitli kültürel etkinlikleri ile kendilerini de tanıyor. Bu fuara İzmir ve Türkiye olarak katılmanızı tavsiye ederimö dedi. Bunun dışında çeşitli ticaret heyetleri düzenlediklerini, geçtiğimiz yıl kürk ve deri üzerine de bir heyeti Türkiye'ye gönderdiklerini belirten Fong, İzmir'e de turizm, mücevherat, kuyumculuk, deri üzerine Hong Konglu işadamlarından oluşan bir ticaret heyeti göndermek ve karşılıklı fuarlara katılım konusunda istekli olduklarını söyledi.





"HONG KONGLU İŞADAMLARININ ULAŞIM VE KONAKLAMALARINI KARŞILARIZ"





İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise Uzakdoğu'nun en önemli ve en zengin kentlerinden olan Hong Kong ile ticareti daha da arttırmak amacında olduklarını, bu nedenle Çin Gezisinin yarısını Hong Kong'a ayırdıklarını söyledi. Demirtaş, İzmir'in 13 OSB'si, limanları, 4 teknoloji bölgesi ile her sektörde yatırıma son derece uygun olduğunu belirtirken, İzmir'den Avrupa, Asya ve Afrika'ya açılmanın çok kolay olacağını ve Hong Kong'lu işadamları için pazarlara uzaklık dezavantajını ortadan kaldıracağını söyledi. Demirtaş, “Geçtiğimiz ay Konseyinizin Türkiye temsilcisini İzmir'de odamızda ağırladık. Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan fuarlarınıza katılmak için şimdiden çalışmalara başlayacağızö dedi. Öte yandan İzmir'in Türkiye'nin en önemli fuar kentlerinden birisi olduğunu ve 30'a yakın çok önemli ihtisas fuarına evsahipliği yaptığını belirten Demirtaş, “Sizlerin işadamlarınızı da bu fuarda görmek isteriz. Göndereceğiniz ticaret heyetlerini de büyük memnuniyetle ağırlarız. Bu heyetler turizm, tekstil, mücevher başta olmak üzere pek çok alanda olabilir Ticaret heyetindeki işadamlarının ulaşım ve konaklamalarını da biz karşılar, üyelerimizle görüştürürüz" dedi. Görüşmede karşılıklı ticaret heyeti ve fuar organizasyonları yapılması konusunda işbirliği kararı alınırken daha sonra da işbirliği anlaşması imzalandı.





"UZAKDOĞU HER ANLAMDA HEDEF PAZARIMIZ"





Gezi kapsamında ayrıca İTO Başkan Yardımcıları Jak Eskinazi ve Cüneyt Güleç, Şangay Uluslararası Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yu Chen kardeş oda anlaşmasını, Hong Kong Ticaret Odası Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jennifer Chan ile de işbirliği anlaşmasını imzaladı. Gezinin ilk günündeki Pudong Ticaret Odası ile İzmir Ticaret Odası arasında da kardeş oda anlaşması iki oda başkanı arasında imzalanmıştı. Geziyi değerlendiren Demirtaş, 5 gün boyunca 4 oda ile anlaşma imzaladıklarını, Şangay'da Çinli işadamlarının büyük ilgi gösterdiği İzmir'in tanıtımına yönelik bir roadshow düzenlediklerini söyledi. Demirtaş, “Gerçekten çok sıcak karşılandık. İzmir'e büyük bir ilgi var. Turizm başta olmak üzere Çin ve Uzakdoğu her anlamda bizim için hedef pazar. Şangay ve Hong Kong'da önemli oda ve kuruluşlarla işbirliği ve kardeş oda anlaşmaları imzaladık. Şimdi bunların devamını getirmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bir yandan daha fazla Çinli turisti kentimizde ağırlamak diğer yandan da Çinli işadamı ve yatırımcıları İzmir'e çekmek için çalışacağız. Kendimizi tanıtmak için attığımız bu önemli adımın ardından fuarlara katılacağız, İzmir'i tanıtmak için çeşitli çalışmalar yapacağız" diye konuştu.







