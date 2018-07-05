İTO’dan ‘İmar barışı’ masası

80 bin üyesi olan İTO’da İmar Barışı için masa kuracaklarını söyleyen Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, İTO ve müdürlükten görevli personellerin yer alacağı masada yapı kayıt belgesi vermek de dahil olmak üzere imar barışı ile ilgili işlemler yapılacak

Ali Budak- İzmir Ticaret Odası (İTO) 67. İnşaat Yapım ve Onarım Komitesi ile İzmir Müteahhitler Derneği'nin işbirliğinde 'İş sağlığı ve güvenliği', 'İmar barışı' ve 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, İTO Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Kahraman ve Şenol Aslanoğlu, İnşaat Yüksek Mühendisi İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Mutlu Burak Paksoy, İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği Başkanı Oktay Ergeç, Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdürü Özgür Bildirici, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı müfettişleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Ülkede yüzde 65 yapılaşma sorunu var

Toplantıda İmar Barışı konusunda açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, “Ülkemizde yapılaşma sorunun yüzde 65 seviyelerinde olduğunu biliyoruz. Bunun için İmar Barışı ile sorunları gidermek için çalışıyoruz. İzmir genelinde mahalleler dahil olmak üzere her yere ulaştık. Şu anda eksikliklerimiz var. Bazı konular hala daha açıklık kavuşturulmamış. Vatandaşın mağdur edilmemesi için çalışıyoruz. Vatandaşın lehinde olacak şekilde düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz. 1950’li yılardan 2000’li yıllara geldiğimizde büyük bir sirkülasyon oldu. 1950’li yıllarda kırsal kesimde yaşayanların yüzde 80, şehirde yaşayanların oranı yüzde 20 idi. 2000’li yıllara geldiğimizde ise tamamen tersine döndüğünü görüyoruz. Kırsalda yaşayanların oranı yüzde 8, şehirde yaşayanların yüzde 92’lere ulaşmış durumda. Bu ciddi bir sirkülasyon demektir” diye konuştu.

Yapılarımızın dönüşümünü yapmalıyız

İmar Barışı ile iyi bir planlama yapılması gerektiğini ve adaletsizlik yapılmaması gerektiğini belirten Varan, şöyle devam etti: İzmir’de en yeni imar planları 25-30 yıllıktır. Mesele iyi bir planlama. Planlama olmadığı yerde kargaşa oluyor. Uygulamadan kimi vatandaş memnunken kimileri memnun olmuyor. Adaletli bir şekilde bu işlemler yapılmalı. Plan bir kısım alanları kapsayıp bir kısım alanları kapsamayacak şekilde olmalı. Bakanlığımızın ve yerel yönetimlerimizin derdi planlar olmalı. Yapılaşma sorunun yüzde 65 seviyelerinde olduğu ülkemizde bakanlık kentsel dönüşümü devreye soktu. Vatandaşımızın memnuniyet seviyesi yüksek. Artık geldiğimiz noktada geriye gidiş yok. Deprem olunca dizlerimizi dövüyoruz. Yüzde 65’i kaçak ve denetimsiz bir yapılaşma olan bir ülkede dizlerimizi döveriz. Bir an önce afet riski alanların dönüştürülmesi gerekiyor. Biz dizlerimizi dövmeyelim önlem alalım diyoruz. O yüzden bütün şehirleri dönüştüreceğiz. Bir an önce bütün şehirlerin dönüşümünü sağlamalı ve depreme dayanıklı yapılar inşa etmeliyiz. Deprem olduğunda vatandaşımız konutunda kahvesini yudumlayabilecek şekilde yapılar olmalı.

İzmir’de oranlar daha yüksek

Rakamsal verilerle ülke genelinde ve İzmir özelinde konut ve ticari yapılar hakkında bilgiler veren Varan, “TÜİK verilerine göre bugün Türkiye’nin 26 milyon 356 bin konut ve ticaret yapısı olduğunu biliyoruz. Kaçak yapı anlamında imar barışını konu olan yapıların ise bu oranın yüzde 50’sini oluşturuyor. Türkiye genelinde 13 milyon yapının imar barışının konusu olduğu görüyoruz. İzmir özelinde baktığımızda ise bu oran diğer illere göre çok daha yüksek. İzmir’de konut ve ticaret yapının 2 milyon 506 bin civarında olduğunu biliyoruz. İzmir’de 1 milyon 300 bin yapının İmar Barışına konu olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın bu imar barışına gireceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Devlet, vatandaşıyla barışıyor

İzmir’de mecburiyetten dolayı çarpık ve kaçak yapılaşma olduğunu, vatandaşın elektrik ve suyu almak için kamu kurumlarına gidip gelmekten yorulduğunu dile getiren Varan, şöyle konuştu: Elektrik suyu alamayan vatandaşlarımıza kanun kapsamında elektrik ve su verebiliyorduk. Ama kanun dışında kalanlar bundan yararlanamıyordu. Bu yüzden yasa İmar Barışına dönüştü. Elektrik ve suyunu alamayanlar imar barışı ile elektrik ve su bağlayabilecek. Devlet ve vatandaş barışıyor, helalleşiyor. Dolayısıyla İmar Barışı çok önemli bir konu.

Elde edilen gelir kentsel dönüşümde kullanılacak

İmar Barışı ile ciddi bir gelir oluşacağını ve bu gelirin ise şehirlerin dönüşümünde kullanılacağını vurgulayan Varan, “İmar barışı sembolik değerler ödeyerek karşılıklı el sıkışma demek. Devlet vatandaşıyla el sıkışıyor. Kurumumuzda 25-30 masamız var. 150 arkadaşımız bilgilendirme yapıyor. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı imar barışı konusunda bilinçlendi. Vatandaşımız sistemi çalıştırıyor. Bazen yanlışlık yapanlar oluyor. Biz bunları düzeltiyoruz. İmar barışı ile bir gelir oluşacak. Vatandaşımız bir ücret yatıracak. Bu gelir şehirlerin dönüşümde kullanılacak. Alt yapıda, çevre düzenlemesi gibi alanlarda kullanılacak. Bu kaynağın tamamı kentsel dönüşümde kullanılacak” ifadelerini kullandı.

İTO’da barış masası kurulacak

İzmir Ticaret Odası’nın 80 bin üyesi olduğuna dikkat çeken Varan, sözlerini şöyle tamamaldı: Biz burayı boş bırakmak istemiyoruz. Pazartesi günü ticaret odasında barış masası kuracağız. Vatandaşlarımız İzmir Ticaret Odası’ndan yapı kayıt belgesi başvurusunda bulunabilecek. Çevre Şehircilik il müdürlüğümüzde 25-30 masamız var. PTT ile görüştük. Onlar da bir arkadaşı görevlendirdi. Vatandaşlarımız il müdürlüğüne geldiğinde buradan e-devlet şifresini de alabiliyor.

Hem İTO personelinden hem de çevre ve şehircilik il müdürlüğünden görevli personellerin yer alacağı masada yapı kayıt belgesi vermek de dahil olmak üzere imar barışı ile ilgili işlemler yapılabilecek.