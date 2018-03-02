İyi anne baba olmak için okula

Karşıyaka Belediyesi ile Lugo Eğitim Kurumları; anne ve babaların, bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı, sorumluluk duygusu gelişmiş, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecek özgüvene sahip çocuklar yetiştirmeleri için 'İyi Anne-Baba Okulu' açtı. Okuldaki dersleri tamamlayan veliler, sertifika da alacak

Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi'nde başlayan okulun ilk dersinde 100'ün üzerinde katılımcı yer aldı. Anne babaların çocuk yetiştirirken karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri sunmayı hedefleyen okul; aile içi iletişim, ana baba tutumları, başarıyı artırmada ailenin rolü, sosyal medya ve televizyonun gelişimdeki rolü gibi konuları içerecek. Eğitimlerin ikinci bölümü 7 Mart'ta gerçekleşecek. Derslere katılan velilere sertifika verilecek.



İletişimsizlik sorunu



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka'nın aydın, eğitimli, ülkenin temel değerlerine sahip insanların yaşadığı bir kent olduğunu belirterek, 'Bilim, sanat, kültürden yana olan nesillerin yetişmesi için çalışıyoruz. Gençler, özellikle dijital dünyada bizden çok ilerideler. Ebeveynler olarak kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Ben bu konuda bizimle iş birliği yapan Lugo Eğitim Kurumları'na teşekkür ederim. Temel sorunlarımızdan biri iletişimsizlik ve diyalogsuzluk. Bu sorunun önce aile içinde çözülmesi gerekiyor. Bu anlamda ailelere bir nebze katkımız olursa ne mutlu' dedi.