İyi anne baba olmak için okula

Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi'nde başlayan okulun ilk dersinde 100'ün üzerinde katılımcı yer aldı. Anne babaların çocuk yetiştirirken karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri sunmayı hedefleyen okul; aile içi iletişim, ana baba tutumları, başarıyı artırmada ailenin rolü, sosyal medya ve televizyonun gelişimdeki rolü gibi konuları içerecek. Eğitimlerin ikinci bölümü 7 Mart'ta gerçekleşecek. Derslere katılan velilere sertifika verilecek.
İletişimsizlik sorunu
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka'nın aydın, eğitimli, ülkenin temel değerlerine sahip insanların yaşadığı bir kent olduğunu belirterek, 'Bilim, sanat, kültürden yana olan nesillerin yetişmesi için çalışıyoruz. Gençler, özellikle dijital dünyada bizden çok ilerideler. Ebeveynler olarak kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Ben bu konuda bizimle iş birliği yapan Lugo Eğitim Kurumları'na teşekkür ederim. Temel sorunlarımızdan biri iletişimsizlik ve diyalogsuzluk. Bu sorunun önce aile içinde çözülmesi gerekiyor. Bu anlamda ailelere bir nebze katkımız olursa ne mutlu' dedi.
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