İYİ Parti'den Soyer açıklaması: Tepkiyle karşılanmıştır

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne CHP'den Başkan adayı olarak gösterilen Tunç Soyer'e İYİ Parti tarafından tepkili açıklama geldi. CHP ve İYİ Parti'nin ittifak kurduğu yerel seçimlerde İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar Büyükşehir adayı Soyer için," Soyer kendi sorumluluğu alanında üzerine düşeni yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kimleri aday göstereceği bugün belli oldu. Büyükşehir adaylığı için Tunç Soyer'in olacağı PM'den geçti. Seçimlerde CHP ile ittifak kuran İYİ Parti'den Tunç Soyer'in adaylığına dair açıklama geldi. İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kirkpinar şunları kaydetti:

"İzmir İYİ PARTİ olarak CHP. PM ‘nin kararını parti hiyerarşisi gereği ve teşkilat disiplinimizin sonucu olarak saygı ile karşılıyoruz. İzmir sorunlarını birlikte yaşadığımız ve birlikte aşacağımız bir kenttir. Bu gerçekten yola çıkılarak bir iş birliğine gidilmiştir. İzmir iktidar partisinin 17 yıldır hayalinde ve rüyasında olan bir kenttir. Bu bilinçten hareketle, aday tespitlerinde her kesimi kucaklayacak ve aynı zamanda toplumun belirli kesimlerinin de hassasiyetlerini dikkate alarak bir tercihte bulunulması önceliğimiz iken, son CHP PM de sayın Soyer’in aday gösterilmesi ile birlikte Parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır."