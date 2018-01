İyiliğin marketi büyüyor

Bornova Belediyesi'nin 2014 yılında hayata geçirdiği örnek projelerden biri olan 'Dost Market' büyümeye devam ediyor

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen ve 4 yılda 4 şubeye ulaşarak zincir mağazalara dönüşen Dost Market, ilçede bulunan 5 bin 157 ihtiyaç sahibi aileye hizmet veriyor. Bornova Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşlar için Türk Kızılayı Bornova Şubesi işbirliğiyle 2014 yılında hayata geçirdiği Dost Market projesi, büyüyerek 5 bin 157 aileye hizmet vermeye başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için açılarak sosyal belediyecilik uygulamalarına yepyeni bir boyut getiren ve 4 yılda 4 şubeye ulaşan Dost Market, Altındağ, Doğanlar ve Bornova Merkez'den sonra Çamdibi Bölgesi'nde açıldı. İhtiyaçlı ailelerin gıda ve temizlik malzemesi gibi temel gereksinimlerini istedikleri gibi seçip alabilmeleri için Bornova Belediyesi tarafından açılan Dost Market mağazalarında mutfak ihtiyaçlarından, giyim ve temizlik malzemesine kadar her çeşit ürün bulunuyor. Ayrıca vatandaşlar kışlık odun ihtiyaçlarını da Dost Market'ten temin edebiliyor. Kurulan bu mağazalar sayesinde, maddi güçlükler yaşayan ailelere erzak kolisi göndermek yerine, gerçekten ihtiyaç duydukları ürünleri seçebilmeleri için olanak sağlanıyor. İlk olarak Bornova Merkez'de açılan Dost Market 130 metre kare alanda hizmet veriyor. Altındağ'da 75, Doğanlar'da 85, Çamdibi'n de ise 80 metrekare alan içinde yüzlerce ürün çeşit ürün ile dar gelirli Bornovalılara destek sağlıyor.



Proje nasıl işliyor



Dost Market'ten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerini belediye meclisindeki her siyasi partiden üyenin bulunduğu bir komisyon belirliyor. Proje kapsamında, ihtiyaç sahibi her ailenin kartına her ay yüklenecek limit gelir ve ihtiyaç durumuna göre birebir görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda belirleniyor. Yaşlılar ve yatağa bağımlı hastalar ise Dost Market'e gelemeyecekleri için istek ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan paketler evlerine teslim ediliyor.



Normal marketler gibi hazırlanan ve içinde bulunan raflardan vatandaşların istediklerini seçerek alabildikleri Dost Market, yapılan bağışlarla çalışıyor. Bir çok firma ile imzalanan protokollerin dışında bazı özel okullarda düzenledikleri kampanyalar ve sosyal sorumluluk projeleri ile Dost Market'e erzak bağışında bulunuyor. Bornova Belediyesi bu yolla toplumsal dayanışmaya da aracılık ediyor. Bornova Belediyesi'nin başlattığı Dost Market uygulaması Türkiye'deki pek çok belediyenin de dikkatini de çekiyor. Bornova 'ya gelerek projeyi inceleyen yetkililer bu örnek projeyi kendi ilçelerinde de uyguluyor.