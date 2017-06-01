İyilik Şampiyonası ile 25 koli malzeme topladılar

İZMİR'in Aliağa ilçesinde düzenlenen 'İyilik Şampiyonası' projesi kapsamında, 5 okulda toplanan kitap ve kırtasiye malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak

İyilik Şampiyonası' projesi kapsamında 5 okuldan toplanan 25 koliden oluşan kitap ve kırtasiye malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak. PETKİM Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin desteğiyle Aliağa Kültür Sanat Proje Ekibi'nin düzenlediği sosyal sorumluluk projesi 'İyilik Şampiyonası' kapsamında toplanan malzemeler Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen törenle katılımcı okullara tanıtıldı. Toplanan malzemelerin Bitlis Hizan ve Van Çatak'taki öğrencilerin okullarına ulaştırılacağını belirten Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, "Bir önceki projede yine aynı bölgedeki çocuklarımıza oyuncak göndermiştik. Daha sonra bize oyuncaklara ulaşan çocukların fotoğraflarını gönderdiklerinde çocukların gözlerinde mutluluğu gördük. Şimdi bu proje kapsamında tekrar çocuklarımızın tarif edilemez mutluluğuna tanık olacağız" dedi. Kendisinin de Bitlis Hizan'da doğup büyüdüğünü belirten Derse; okuduğu ilkokula da kitap ve kırtasiye kolilerinin ulaştırılacağını söyleyerek projenin kendisi için ayrı bir önem arz ettiğini vurguladı. Kitapların paketlenmesi ve ulaşımını sağlayan PETKİM yetkililerine çok teşekkür ettiğini söyleyen Ogün Derse, "Asıl teşekkürü ise kendisiyle aynı şartlara sahip olamayan arkadaşlarıyla paylaşımda bulunan kocaman yürekli çocuklarımıza ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından projeye katılan okul müdürlerine katılım belgeleri verilirken, en çok bağışı yaparak İyilik Şampiyonu olan Atatürk Ortaokulu Müdürü Hamdi Oktay'a flamasını ve katılım belgesini Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse takdim etti.

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