Tren filosu, hat uzunluğu, sefer ve istasyon sayılarını sürekli artıran İZBAN’ın, bu gelişmelere paralel olarak artan yolcu sayısı da 400 milyona ulaştı. İlk seferini 30 Ağustos 2010 tarihinde yapıp yılı 2,6 milyon yolcuyla tamamlayan İZBAN, 2011’de 40 milyon, 2012’de 55 milyon, 2013’te 65 milyon, 2014’te 82 milyon ve 2015’te 88 milyon yolcuya hizmet verdi. 2016’nın ilk 9 aylık döneminde ise 68 milyon yolcuya ulaşan İZBAN’ın böylelikle kurulduğu günden bu yana taşıdığı yolcu sayısı 400 milyona yükseldi.



Diğer yandan günde ortalama 300 bin yolcu taşıyan İZBAN’ın, her gün 1,7 milyon yolculuğun yapıldığı İzmir’deki toplu taşıma pastasındaki payı ise yüzde 20 düzeyine çıktı. İZBAN’ın 6 Şubat’ta hizmete açtığı Cumaovası-Tepeköy hattında da bugüne kadar 1 milyon yolculuk yapıldı.



İZMİR METRO 750 MİLYONDA



Bu arada İzmir’in bir diğer raylı sistemi olan İzmir Metro da kurulduğu günden bu yana 750 milyon yolcu taşıdı. Böylelikle iki sistemde bugüne kadar toplam 1 milyar 150 milyon yolculuk yapıldı. İzmir Metro’nun toplu taşıma pastasındaki payı, kardeşi İZBAN gibi yüzde 20’ler düzeyine ulaşırken, İZBAN ve İzmir Metro, İzmir’deki toplu taşımanın yüzde 40’ını üstlendi.









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