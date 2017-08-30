İZBAN 7. yılını çifte bayramla kutluyor

30 Ağustos 2010'da ilk yolcusunu taşıyan İZBAN, 7. yılını geride bırakmanın gururunu yaşarken Zafer Bayramı'nı ve yaşgününü 'Aklımızda Vatan, Kalbimizde Atam' diyerek çifte bayramla kutluyor

Ülkemizin en büyük hoşgörü ve sinerji projesi olarak hayata geçirilen İzmir Banliyö Sistemi İZBAN, yedinci yılını geride bırakırken, hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, hem yaş gününü "Aklımızda Vatan, Kalbimizde Atam" diyerek birlikte kutluyor. İZBAN, 30 Ağustos 2010 tarihinde İzmir'in kuzey-güney aksında yolculu ön işletmeye başladı. İlk başlarda sadece 24 vagonla ve 31 istasyonla hizmet veren İZBAN, geride kalan 7 yıllık süreçte sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın bile en hızlı büyüyen raylı sistem işletmecilerinden biri oldu.

Merkezi hükümet ve yerel yönetimin yüzde 50-50 ortaklığı ile kurulan İZBAN, bu özelliği sayesinde toplu taşıma sektöründe dünyanın en büyük ve saygın kuruluşu olan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından "En İyi İş Birliği" kategorisinde büyük ödüle layık bulundu. İZBAN'a ödülü, 28 Mayıs 2013'te Cenevre'de düzenlenen törenle verildi.



Filosunu katlayarak büyüttü



İZBAN, geçen altı yıllık süreçte filosunu sürekli büyüttü. Vagon sayısını ilk işletme yılının sonunda 99'a çıkaran İZBAN, daha sonra 180 milyon dolarlık (Yaklaşık 630 milyon Türk Lirası) yatırımla Körfez Yunusu ismi verilen setleri hizmete sundu. Bugün İZBAN, İzmir halkına 219 vagonluk dev bir filoyla hizmet veriyor. Filo, önümüzdeki dönemde daha da büyüyecek.

İZBAN, faaliyete geçtiği ilk yıl (30 Ağustos 2010-31 Aralık 2010) 2,5 milyon yolcu taşıdı. İzmir Metrosu ile entegrasyonun sağlanması, ESHOT otobüsleriyle aktarmanın kullanılmaya başlaması ve sistemin daha fazla tanınıp büyümesiyle birlikte ise yolcu sayısı da adeta çığ gibi büyüdü. 2011 yılında 40 milyon, 2012'de 55 milyon, 2013'te 65 milyon, 2014'te 82 milyon, 2015'te 87,5 milyon, 2016'da ise 87,6 milyon yolcu taşıyan İZBAN, son 8 ayla birlikte toplamda 480 milyon yolcu rakamına ulaştı.



İkinci aktarma Hilal



30 Ağustos 2010'daki ilk seferini, güney aksında "Başlıyoruz" sloganıyla yapan İZBAN, 5 Aralık 2010 tarihinde Çiğli-Cumaovası hattını da açıp 30 Ocak 2011'de bütün aksı devreye aldı. 13 Şubat 2011 tarihinde ESHOT ile tam entegrasyonun sağlanmasıyla daha da verimli çalışma başladı. 10 Haziran 2012 tarihinde açılan Hilal İstasyonu ise İZBAN ile İzmir Metro arasında, Halkapınar'dan sonraki ikinci aktarma istasyonu oldu. Hilal, özellikle Şirinyer gibi yoğun güney istasyonlarından gelen yolcuların aktarmalarında büyük kolaylık sağladı. Bugün Hilal İstasyonu, İZBAN'ın en yoğun 3 istasyonundan biri konumuna yükseldi.

Kuzey-güney aksında devamlı büyüyen İZBAN'ın Torbalı hattı, 6 Şubat 2016 tarihinde hizmete açıldı. İstasyonlar, yaya ve karayolu alt-üst geçit inşaatları ile istasyon teknik donanım ve iletişim sistemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi; sinyalizasyon, çift hat altyapı ve elektrifikasyon çalışmaları TCDD tarafından yapılan Torbalı hattının açılış töreni ise 14 Şubat 2016'da gerçekleştirildi. Torbalı hattının devreye girmesiyle İZBAN'ın istasyon sayısı 38'e, hat uzunluğu ise 80'den 110 kilometreye yükseldi.



Şimdiki istasyon Selçuk



İZBAN, 7. yaşında yeni bir gururu daha yaşamaya hazırlanıyor. UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki iki kent olan Bergama ile Selçuk'un birbirine demiryoluyla bağlanması projesi kapsamında inşa edilen İZBAN Selçuk hattı da devreye alınıyor. İlk etapta Sağlık ve Selçuk istasyonları hizmete girecek, ardından ise Belevi açılacak. Böylelikle İZBAN, kuzeyde Aliağa'dan güneyde Selçuk'a kadar uzanan 136 kilometrelik bir ağın ve 41 istasyonun sahibi olacak. İlerleyen dönemde Bergama da açılınca hattın uzunluğu 180 kilometrenin üzerine çıkacak.