İZBAN alt geçidinde kavga: 1 ölü!

İzmir Çiğli'de bir kişi alt geçitte karşılaştığı husumetlisi ile tartıştı. Tartışma ölümle bitti

Olay İzmir'in Çiğli İlçesi'nde dün sabaha karşı meydana geldi. 16 yaşındaki E.M. ile husumetli olduğu 23 yaşındaki Yasin Doğan, İZBAN'ın Çiğli İstasyonu'ndaki alt geçitte karşılaştı.



Karşılaşan ikili önce tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bunun üzerine E.M. yanındaki bıçakla Doğan'ı bıçakladı. E.M. hemen olay yerinden kaçarken, olayı görenler de durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan'ı hemen hastaneye kaldırdı. Ancak 23 yaşındaki genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Polis ekipleri ise zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler E.M.'yi tespit ederek yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.